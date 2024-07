‘Basisspeler van Nederlands elftal kan carrière vervolgen in Saoedi-Arabië’

Stefan de Vrij kan zijn loopbaan mogelijk voortzetten in Saoedi-Arabië, zo meldt Calciomercato. De centrale verdediger van Inter staat naar verluidt in de belangstelling van Al-Ittihad. De Vrij heeft bij Inter nog een contract tot medio 2025.

Eerder liet de 68-voudig international van Oranje nog weten dat hij bij Inter hoopt te blijven, maar de clubleiding ziet dat anders. Inter zou namelijk graag een transfersom willen ontvangen voor de verdediger, die volgend jaar uit zijn contract loopt.

Inter verwacht geen hoge transfersom te ontvangen voor De Vrij, maar zou een bod van zo’n tien à 15 miljoen accepteren om zo ruimte te maken in het salarishuis, waardoor er een jongere versterking binnengehaald kan worden.

De club zou Alessandro Buongiorno graag willen overnemen van Torino, maar Napoli is ook in de markt voor de 21-jarige verdediger. Ook heeft Inter interesse in Kevin Danso. Het verkopen van De Vrij zou de sleutel zijn om een stap voorwaarts te maken, zo klinkt het in Italië.

Sportief directeur Piero Ausilio reageerde al kort op de geruchten rondom De Vrij. “Op dit moment is er niets gaande. Stefan de Vrij speelt een geweldig EK en voor ons is hij een hele belangrijke speler en onderdeel van ons project.”

“Als de situatie verandert en hij wil andere opties overwegen, dan zullen wij naar hem luisteren”, verklaart Ausilio. “Vooralsnog kijken wij naar volgend seizoen met De Vrij in onze selectie.”

De Vrij ontving eerder ook al aanbiedingen uit Nederland, waar PSV en Feyenoord de verdediger graag wilden inlijven. Zaakwaarnemer Federico Pastorello stelde toen nog dat De Vrij het liefst bij Inter wilde blijven. “Stefan is door verschillende belangrijke clubs uit Nederland benaderd, maar hij ziet zichzelf absoluut voor honderd procent in Italië en bij Inter blijven.”

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties