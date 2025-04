'Basisspeler van Manchester United zet zijn villa van 4 miljoen euro stiekem te koop en lijkt te vertrekken'

Alejandro Garnacho heeft zijn huis ‘in het geheim’ te koop gezet, zo weet The Sun te melden. Fans van Manchester United vrezen dat de Argentijnse buitenspeler voorsorteert op een vertrek bij de club.

Garnacho zette zijn huis op 28 maart te koop voor 3.85 miljoen Britse ponden, wat neerkomt op ruim meer dan vier miljoen euro. De verkoop van zijn villa in Bowdon is opvallend te noemen, gezien hij een contract tot medio 2028 heeft bij de club.

De twintigjarige Argentijn kocht het huis vorig jaar pas, wat de verkoop nog opvallender maakt. Ook heeft hij volgens The Sun aan zijn makelaar gevraagd om het huis 'discreet in de verkoop’ te brengen. Zo mocht de makelaar slechts één foto van het exterieur online zetten en geen foto’s van het interieur.

Afgelopen winter waren er al geruchten dat Garnacho zou vertrekken bij Manchester United. Chelsea was naar verluidt geïnteresseerd in zijn diensten, maar tot een overstap kwam het toen niet.

Garnacho brak door bij Manchester United onder Erik ten Hag. Dit seizoen moet hij geregeld genoegen nemen met een plaats op de bank, al krijgt hij de afgelopen weken steeds meer speeltijd van Ruben Amorim.

Dit seizoen was de linksvoor goed voor 46 duels namens Manchester United. Scoren deed hij negen keer. Acht keer was hij aangever bij een doelpunt van the Red Devils. Geïnteresseerde clubs zullen diep in de buidel moeten tasten voor zijn diensten. Volgens Transfermarkt is hij vijftig miljoen euro waard.

De achtvoudig international van Argentinië neemt het zondag met zijn club op Old Trafford op tegen Manchester City. De wedstrijd begint om 17.30 uur en is te zien bij Viaplay.