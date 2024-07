Basisspeler van EK-winnaar Spanje heeft miljoenentransfer naar Atlético Madrid te pakken

Robin Le Normand is de eerste zomeraanwinst van Atlético Madrid, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. De centrale verdediger was naar verluidt al langere tijd akkoord met Atlético, dat inmiddels ook tot een overeenstemming is gekomen met Real Sociedad. Met de deal is naar verluidt zo'n dertig miljoen euro gemoeid.

Nog voor de start van het EK leek een akkoord tussen Atlético en Sociedad al ophanden. Los Colchoneros zijn naarstig op zoek naar nieuwe centrumverdedigers, nu Caglar Sôyüncü (Fenerbahçe), Gabriel Paulista (Besiktas), Stefan Savic (onbekend) en Mario Hermoso (onbekend) de club hebben verlaten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Le Normand (27) wordt gezien als de ideale versterking. De Spaans international bewijst al vijf seizoenen op rij zijn betrouwbaarheid als mandekker, wat hem ook een EK-selectie opleverde.

Sterker nog: hij was zelfs basisspeler in het elftal dat de Europese titel veroverde. Le Normand kwam in zes duels in actie: in de halve finale ontbrak hij door een teveel aan gele kaarten.

Ook in de finale tegen Engeland verscheen Le Normand aan de aftrap. De in Frankrijk geboren verdediger moest één tegendoelpunt toestaan in de eindstrijd, die met 2-1 gewonnen werd.

Le Normand werd opgeleid door Stade Brest, maar speelde voor die club maar één duel in de hoofdmacht. In 2016 maakte hij de overstap naar Sociedad, waar hij drie jaar in het beloftenteam vertoefde. Sinds 2019 is Le Normand niet meer weg te denken uit de basis van Txuri-Urdin. Met de Franse Spanjaard in het centrum wist Sociedad in 2019/20 direct de Copa del Rey te veroveren.

In het Cívitas Metropolitano moet Le Normand gaan concurreren met onder meer José María Giménez, en Axel Witsel. Ook César Azpilicueta wordt nog regelmatig als centrumverdediger ingezet. Daarbij heeft Atlético ook Feyenoorder Dávid Hancko op het oog als potentiële versterking voor de defensie.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties