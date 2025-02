Basisspeler van Ajax geeft toe: 'Vroeger heb ik de droom gehad om voor Feyenoord te spelen'

Jorrel Hato erkent dat het vroeger een droom van hem was om voor Feyenoord te spelen. De achttienjarige verdediger van Ajax speelde bij Sportclub Feyenoord en groeide op in de buurt van De Kuip, maar trok in de zomer van 2018 naar de jeugdopleiding van de Amsterdammers. Toen hij bij Sparta Rotterdam speelde, had Hato eigenlijk geen zin meer in Feyenoord.

“Als kleine jongen heb ik wel de droom gehad om voor Feyenoord te spelen, maar toen ik het heel goed deed bij de amateurs zagen zij het niet”, vertelt Hato in gesprek met het Algemeen Dagblad. “En als niemand aanklopt, komt er een moment dat je denkt: het hoeft van mij niet meer. Toen ik bij Sparta voetbalde, had ik dus eigenlijk al geen zin meer in Feyenoord.”

De linkspoot heeft ontzettend veel gevoetbald op het Cruyff Court in het Varkenoordse Park. “Dan kreeg ik een tijd mee waarop ik weer thuis moest zijn. Maar ik besefte pas hoe laat het was als ik mijn moeder zag staan of hoorde roepen.” Op zijn zevende ruilde hij IJVV De Zwervers in voor Sportclub Feyenoord, de amateurclub.

“Ik ging daar niet per se heen om in beeld te komen bij het grote Feyenoord. Het was gewoon een grotere club. Dan denk je niet na. Ik was toen nog een ouderwetse linksbuiten. Altijd buitenom en een voorzet geven.”Als speler van de Onder-10 stapte hij over naar Sparta, waar hij tot 2018 zou spelen. Toen meldde Ajax zich.

Hato weet nog goed hoe hij voor het eerst hoorde over de interesse van de Amsterdammers. “Ik weet nog heel goed dat mijn moeder in mijn kamer kwam. ‘Ik moet je wat vertellen’, zei ze. ‘Ajax wil je. Ze hebben me gebeld.’ Ik was verrast, moest ook glimlachen. Ik heb er wel goed over nagedacht met mijn ouders. Hoe ga ik dat dagelijks doen, met reizen ook? Ik heb toen zelf besloten, met steun van mijn ouders.”

De vijfvoudig international van Oranje debuteerde onder John Heitinga in de hoofdmacht van Ajax. Sindsdien is Hato niet meer weg te denken uit de basis van de Amsterdammers. Hij kwam tot dusver tot 93 optredens namens de recordkampioen. De verdediger ligt nog tot medio 2028 vast bij Ajax en is volgens Transfermarkt dertig miljoen euro waard.