Basisspeler België op het EK maakt transfer en gaat 10 miljoen euro netto per seizoen verdienen

Koen Casteels heeft een transfer te pakken. De doelman verlaat VfL Wolfsburg en tekent tot medio 2027 bij Al-Qadsiah, dat eind vorig seizoen promoveerde naar de Saudi Pro League, het hoogste niveau van Saudi-Arabië.

Casteels is momenteel aanwezig bij de nationale ploeg van België, dat op maandag 17 juni zijn eerste wedstrijd op het EK speelt tegen Slowakije.

Het zijn prachtige tijden voor Casteels, die onlangs van bondscoach Domenico Tedesco te horen kreeg dat hij de nummer één keus onder de lat is bij afwezigheid van Thibaut Courtois. De sterdoelman van Real Madrid laat het EK schieten wegens een conflict met Tedesco.

Casteels tekent een driejarig contract bij Al-Qadsiah, waar hij normaliter ook de nummer één onder de lat zal zijn. De Belg komt transfervrij over van Wolfsburg, waarvoor hij uiteindelijk 275 officiële duels speelde.

Casteels begon zijn carrière bij Racing Genk, maar omdat de nu 31-jarige doelman te maken had met concurrentie van generatiegenoot Courtois, opteerde hij in 2011 voor een transfer naar TSG Hoffenheim.

Na 3,5 seizoen plukte Wolfsburg hem weg bij Hoffenheim, al verhuurden die Wölfe hem eerst nog wel aan Werder Bremen. Na zijn terugkeer in Wolfsburg was Casteels vrijwel altijd verzekerd van een basisplaats bij de club.

Nu volgt dus een transfer naar de Saudische promovendus, waar Casteels volgens La Dernière Heure bijna tien miljoen euro netto per seizoen gaat verdienen.

Daarmee gaat Casteels ruim vier keer meer verdienen dan in de Bundesliga. Bovendien wordt Casteels na Kevin De Bruyne (13,3 miljoen euro netto per jaar) en Yannick Carrasco (12,7) de op twee na best betaalde Rode Duivel.

