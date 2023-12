Basisplaats voor Liverpool-speler tegen Burnley kost de club vijf miljoen euro

Darwin Núñez heeft Benfica dinsdagavond vijf miljoen euro extra opgeleverd, zo maakt het Portugese A Bola een dag later bekend. De 24-jarige spits van Liverpool stond aan de aftrap in het uitduel met Burnley (0-2) en dat was zijn 35ste basisplaats in dienst voor the Reds. Dat aantal activeerde een clausule in de overeenkomst tussen Liverpool en Benfica.

Núñez verruilde Benfica in de zomer van 2022 voor een vast bedrag van 75 miljoen euro voor Liverpool. In de overeenkomst tussen beide clubs werden verschillende bonussen afgesproken die samen goed zijn voor 25 miljoen euro.

Volgens het Portugese medium was er al zestig procent van de potentiële bonussen betaald door Liverpool aan Benfica. The Reds moeten nu de volgende bonus van vijf miljoen euro overmaken omdat manager Jürgen Klopp zijn aanvaller dinsdagavond voor de 35ste keer liet starten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Daardoor staat de totale transfersom inmiddels op 95 miljoen euro. De laatste bonus van vijf miljoen euro moet worden betaald als Núñez zestig keer in de basis heeft gestaan bij Liverpool.

De 22-voudig international van Uruguay was deze campagne tot dusver goed voor 8 doelpunten en 7 assists in 27 wedstrijden namens de Engelsen. Núñez nam in het uitduel met Burnley al na zes minuten de openingstreffer voor zijn rekening na een assist van Cody Gakpo.

De rechtspoot wordt hoe dan ook de duurste aankoop ooit in de geschiedenis van Liverpool. De huidige top vijf bestaat naast Núñez uit Virgil van Dijk (84,65 miljoen euro), Dominik Szoboszlai (70 miljoen euro), Alisson Becker (62,50 miljoen euro) en Naby Keïta (60 miljoen euro).

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Liverpool 19 12 6 1 23 42 2 Arsenal 18 12 4 2 20 40 3 Aston Villa 19 12 3 4 15 39 4 Tottenham Hotspur 18 11 3 4 13 36 5 Manchester City 17 10 4 3 20 34 6 Manchester United 19 10 1 8 -4 31 7 West Ham United 18 9 3 6 1 30 8 Newcastle United 19 9 2 8 12 29 9 Brighton & Hove Albion 18 7 6 5 3 27 10 AFC Bournemouth 18 7 4 7 -5 25 11 Chelsea 18 6 4 8 1 22 12 Wolverhampton W. 18 6 4 8 -7 22 13 Fulham 19 6 3 10 -8 21 14 Brentford 17 5 4 8 0 19 15 Crystal Palace 18 4 6 8 -8 18 16 Nottingham Forest 19 4 5 10 -12 17 17 Everton 18 8 2 8 1 16 18 Luton Town 18 4 3 11 -13 15 19 Burnley 19 3 2 14 -20 11 20 Sheffield United 19 2 3 14 -32 9

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties