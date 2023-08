Basiskracht ontbreekt op training Ajax door ziekte: ‘Kunnen hem goed gebruiken’

Woensdag, 30 augustus 2023 om 15:13 • Noel Korteweg • Laatste update: 15:37

Steven Berghuis is een twijfelgeval bij Ajax voor het duel in de Europa League met Ludogorets van donderdagavond. Dat geeft Maurice Steijn aan op de voorbeschouwende persconferentie. De 31-jarige aanvaller annex middenvelder ontbrak op de afsluitende training van de Amsterdammers wegens ziekte.

“Wat dat betekent? Dat ik hoop dat hij er donderdagavond wel is”, zegt Steijn over Berghuis. “Hij was wat grieperig en had nog wat verhoging. We hebben zometeen contact met hem. Ik hoop dat hij kan aansluiten, want dat is zeker voor hem belangrijk. Berghuis was natuurlijk drie wedstrijden geschorst, dus het is belangrijk dat hij deze duels speelt. Daarnaast kunnen we hem heel goed gebruiken.”

Ajax won vorige week donderdag overtuigend van Ludogorets, maar het verschil tussen de eerste en de tweede helft was groot. “Een prima eerste helft”, blikt Steijn terug. “We hebben ook heel goed het verschil tussen het eerste en tweede bedrijf kunnen zien. Dat hebben we met de spelers besproken. We nemen deze wedstrijd, ondanks dat we er goed voor staan, heel serieus.” Steijn zegt daarna dat Ajax ‘helemaal nog niet’ bezig is met Fortuna Sittard, dat dit weekend de tegenstander is in Limburg.

“Of deze wedstrijd (het tweeluik met Ludogorets, red.) al gespeeld is? Nou ja, daar ga ik wel vanuit”, is de trainer eerlijk. “Wat je wil voorkomen is dat je door misplaatste arrogantie of door deze wedstrijd niet serieus te nemen, straks niet helemaal bij de les bent. Dan heb ik het nog niet eens zozeer over de uitslag, maar ook bijvoorbeeld met blessures of dat je een duel maar half aangaat. In dat opzicht moeten de spelers honderd procent gefocust zijn en daar zijn wij als staf verantwoordelijk voor.” De wedstrijd tegen Ludogorets begint donderdagavond om 20:00 uur. Als de Amsterdammers hun voorsprong (1-4) succesvol verdedigen, plaatsen ze zich voor de groepsfase van de Europa League.