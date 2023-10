Basiskracht Daley Blind levert assist en staat met Girona tweede in LaLiga

Zondag, 22 oktober 2023 om 18:36 • Mart van Mourik

Girona heeft zondagavond een klinkende zege geboekt in LaLiga. In het Montilivi zag het er even naar uit dat de ploeg van trainer Míchel het zwaar zou krijgen na de vroege 0-2 achterstand tegen Almería, maar die werd uiteindelijk omgebogen in een 5-2 overwinning. Daley Blind leverde met een assist een aanvallende bijdrage aan de zege. Dankzij de driepunter staat Girona voorlopig tweede achter Real Madrid.

Het ging al snel mis voor los Blanquivermells, die al in de tweede speelminuut op achterstand kwamen. Doelman Paulo Gazzinaga leek volledig verrast toen Leo Baptistão uithaalde en doel trof in de korte hoek: 0-1.

Halverwege de eerste helft liep Almería verder weg. Na slordig balverlies konden de bezoekers snel omschakelen, waarna Adrián Embarba in stelling werd gebracht. Hoewel Gazzinaga de inzet van Embarba nog wel kon pareren, moest hij het antwoord schuldig blijven op de rebound van Baptistão: 0-2.

De remontada werd ingezet in de 37ste speelminuut, toen Iván Martín de 1-2 aantekende op aangeven van Aleix García. Nog geen 120 seconden later was er een sleutelrol weggelegd voor Blind, die na een fraaie actie Artem Dovbyk wist te bedienen. Die spits maakte er 2-2 van.

Nog vóór rust kreeg Girona ook de voorsprong in handen. Wederom was Dovbyk de gevierde man, die ditmaal bediend werd door Yan Couto. Het was de vijfde treffer van het seizoen voor de Oekraïner.

In het tweede bedrijf ging de thuisploeg verder met waar het in de slotfase van de eerste helft gebleven was. Het team van Míchel bleef nadrukkelijk op zoek gaan naar een treffer en speelde Almería bij vlagen vakkundig van de mat.

De beslissing viel ruim een kwartier voor tijd, toen Sávio, voormalig aanvaller van onder meer PSV, de 4-2 aantekende. Hij sneed naar binnen vanaf de rechterkant en verschalkte doelman Fernando Martínez met een bekeken bal. Het slotakkoord was voor invaller Cristhian Stuani, die de 5-2 eindstand noteerde.