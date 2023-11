Basiskracht Ajax heeft al twee maanden pijn en speelt door met blessure

Donderdag, 9 november 2023 om 22:53 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:20

Silvano Vos baalt enorm van zijn catastrofale fout in het duel met Brighton & Hove Albion. De middenvelder van Ajax ging in de fout op de Europa League-avond, waardoor Ansu Fati de 0-1 kon aantekenen. Mogelijk speelde een knieblessure hem parten in de wedstrijd tegen de Premier League-club, zo geeft Vos na afloop aan voor de camera van ESPN.

In de vijftiende minuut ging het mis voor Ajax. Vos leverde de bal totaal onnodig in bij Simon Adingra, die snel daarna Ansu Fati lanceerde. De van FC Barcelona gehuurde aanvaller had oog in oog met Diant Ramaj geen moeite om de linkeronderhoek te vinden: 0-1. Uiteindelijk won Brighton met 0-2.

“Ik kreeg de bal ingespeeld en ik wilde hem naar Hato spelen”, zo blikt Vos terug op het hachelijke moment. “Maar ik had niet goed gekeken en op dit niveau wordt het direct afgestraft. De bal ging naar Ansu Fati en hij schoot hem erin.”

“Het is een leermoment, maar de boys hebben me goed opgevangen en het publiek bleef achter me staan. Ze weten wat ik kan. Ik ben een hele felle jongen, scherp, en ik denk dat ik voor de wedstrijd ook heel scherp was.”

“Na die fout ging het bergafwaarts met mij. Natuurlijk gaat het dan door je hoofd spoken en kun je minder vrijuit spelen. Je staat voor het eerst in de basis in de Europa League, je maakt een fout en dat wordt direct afgestraft. Maar nogmaals: dit is een leermoment voor mij.”

“Ik heb last van mijn knie”, reageert Vos vervolgens op de vraag waarom hij moeite lijkt te hebben met lopen. “Ik heb er al een tijdje last van en nu is het erger geworden. Tijdens de wedstrijd kreeg ik er meer last van en daardoor loop ik nu mank.”

“Ik denk dat het belangrijk is om helemaal fit te worden. Ik heb deze blessure nu al twee maanden. Het komt en het gaat, maar nu is het wat erger geworden. Ik zal even moeten checken met de fysio wat nu het plan is: of ik ga trainen of een tijdje binnen blijf om te herstellen. Dat is nu even de vraag”, aldus Vos.