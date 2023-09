Basisklant Oranje gefileerd: ‘Dit kan gewoon niet. Een bron van onrust’

Maandag, 11 september 2023 om 17:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:00

Mark Flekken maakte zondag geen beste indruk tijdens het gewonnen duel met Ierland (1-2). Een zeer onhandige pass van de doelman leidde een hoekschop in, waaruit de Ieren een strafschop kregen en benutten na hands van Virgil van Dijk. Ook in het restant van het duel in Dublin maakte de goalie van Brentford geen al te zekere indruk. Wat Valentijn Driessen van De Telegraaf betreft is hij zijn basisplaats kwijt. "Dit kan gewoon niet. Hij is een bron van onrust in de verdediging."

Flekken stond donderdag tegen Griekenland (3-0) ook in de basis, maar toen werd hij amper op de proef gesteld. In het Aviva Stadium in Dublin was dat zondag anders. Zijn foutieve pass in de tweede minuut zorgde voor een zeer vroege achterstand. "In de eerste twee, drie minuten moet je dat niet proberen, maar gewoon een lange bal geven", vertelt Driessen in de podcast Kick-off. "Nu rook Ierland zijn kans. Dan krijg je die corner, die ongelukkige handsbal... Maar Flekken wordt sowieso niet de eerste keeper van het Nederlands elftal."

Presentator Pim Sedee stelt dat Flekken zijn basisplaats 'gewoon weer kwijt is'. "Ja, natuurlijk", antwoordt Driessen. "Dit kan gewoon niet. Hij is een bron van onrust in de verdediging. Je kan best een fout maken, ook in de tweede of derde minuut, maar daarna moet je gewoon jezelf zijn en rust geven aan je verdediging. Dat deed hij helemaal niet. Als je in de slotfase ook zag, dat stompen... Naar de rand van de zestien! Iemand met een goed schot zet zijn hoef eronder en jaagt de bal in de kruising." Sedee concludeert dat Flekken 'onder hoogspanning stond'. "Dat kwam door die eerste minuten", haakt Mike Verweij in. "Daarna is hij gewoon echt negentig minuten van slag geweest. ik denk dat dat in zijn hoofd is gaan zitten, want hij keepte echt dramatisch."

Driessen zou Andries Noppert onder de lat bij Oranje zetten. "Mike zegt altijd dat hij fysiek niet in orde is, maar deze man heeft ook gewoon op het WK gespeeld en dat ging eigenlijk prima. Hij was niet de penaltykiller die we graag zien, maar hij is wel iemand die rust uitstraalt. Ook naar de verdedigers toe. Je voelt dat de verdedigers graag met hem spelen en zij durven hem ook goed aan te spelen. Flekken heeft een goede trap, maar ook dat viel gisteren tegen. Het belangrijkste is ook om iets goed te kunnen met je handen en in de organisatie." Flekken concurreert naast Noppert ook met Bart Verbruggen en de momenteel geblesseerde Justin Bijlow.

Flekken

Flekken zelf beaamde zondagavond na de wedstrijd dat hij geen gelukkige pot speelde. “Mijn pass mag daar niet gespeeld worden", liet hij weten bij de NOS. "Dan wordt die situatie wel nog verdedigd, maar dat is dan de aanleiding voor de hoekschop. Uit die hoekschop komt die ongelukkige handsbal, dan sta je al heel vroeg in de wedstrijd, die heel belangrijk is, 1-0 achter. Maar je moet ermee leven. Helaas speel ik die bal in plaats van hem de tribune in te rossen." Ook bondscoach Ronald Koeman was kritisch over zijn sluitpost. "Je weet dat ze drukzetten, dus je moet dan niet in je eigen zestien proberen op te bouwen. Maar de keeper, Mark, mag die bal natuurlijk never nooit spelen.”