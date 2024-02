Basisdebuut in Jong Ajax voor miljoenenaankoop; ook Julian Rijkhoff start

Sivert Mannsverk staat maandagavond voor het eerst in de basis bij Jong Ajax. De 21-jarige middenvelder, die afgelopen zomer voor zes miljoen euro overkwam van Molde FK, mag zich laten zien de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tegen MVV Maastricht. Ook Julian Rijkhoff, die in januari werd teruggehaald van Borussia Dortmund, start in de basis in het team van Dave Vos.

Mannsverk werd door Sven Mislintat eind augustus binnengehaald om de lijnen uit te gaan zetten op het middenveld bij Ajax 1, maar vooralsnog is daar weinig van terechtgekomen. De Noor lag na zijn ongelukkige debuutwedstrijd tegen FC Twente (3-1 verlies) lang uit de roulatie.

Veel langer zelfs dan Amsterdamse fans verwacht hadden. Uiteindelijk miste Mannsverk in vier maanden voetbal maar liefst zestien officiële duels wegens een slepende voetblessure. Vorige week al maakte hij zijn rentree met een korte invalbeurt voor Jong Ajax tegen Jong FC Utrecht (0-1 winst).

Nu zal Mannsverk voor het eerst starten namens de beloften van Ajax. In het elftal dat maandagavond MVV ontvangt staan meer grote aankopen: rechtsback Anton Gaaei kwam afgelopen zomer voor 4,5 miljoen euro over van Viborg FF, terwijl centrumverdediger Ahmetcan Kaplan een jaar eerder voor liefst 9,5 miljoen euro werd weggehaald bij Trabzonspor.

Ar'Jany Martha maakte dit seizoen zijn officiële debuut in Ajax 1, maar is na enkele zwakke optredens teruggevallen in de pikorde. Martha begint maandag als linksback.

Op het middenveld is plek voor Silvano Vos en Kian Fitz-Jim, die beiden ook al behoorlijk wat ervaring hebben in het eerste elftal. Voorin krijgt centrumspits Rijkhoff vanaf de flanken ondersteuning van Jaydon Banel en David Kalokoh.

De wedstrijd tussen Ajax en MVV begint maandag om 20:00 uur op Sportcomplex De Toekomst en is live te zien op ESPN.

Opstelling Jong Ajax: De Graaff; Gaaei, Aertssen, Kaplan, Martha; Vos, Fitz-Jim, Mannsverk; Banel, Rijkhoff, Kalokoh.

Opstelling MVV Maastricht: Matthys; Labylle, Aktas, Coomans, Zeegers; Smeets, Souren, Kleinen; Remans, Livramento, Slegers.



