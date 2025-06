Bas van Veenendaal vertelt de waarheid over ongemakkelijk interview met Dean Huijsen

Bas van Veenendaal heeft tekst en uitleg gegeven bij het ongemakkelijke interview dat hij had met Dean Huijsen. Na het duel met Frankrijk in de halve finale van de Nations League leek de verdediger van Spanje korte antwoorden te geven op vragen van de verslaggever van Ziggo Sport, die zondagavond bevestigt dat het geen prettig gesprek was.

“Wat dat nou voor interview was met Huijsen? Nou, dat vroeg ik mezelf eigenlijk ook af”, vertelt Van Veenendaal zondagavond voor de camera van Ziggo Sport. “Uiteindelijk heb je twee personen nodig voor een interview.”

“Sommige spelers zijn er heel handig in en die willen uit zichzelf heel veel vertellen. Maar bij Huijsen had ik het idee dat hij niet zat te wachten op vragen in het Nederlands.”

“Hij gaf hele korte antwoorden. Je voelde aan alles dat hij niet meer wilde zeggen. Voor de mensen thuis: je mag twee of drie vragen stellen bij die interviews. En als je niet stopt, dan springen ze er letterlijk tussen.”

Ik was al op mijn rug getikt en ik wilde per se die vragen over zijn toekomst nog even stellen, maar toen was het ‘nee’ en nog een keer ‘nee’. Ik mocht niet meer doorvragen. Het was een moeizaam gesprekje, ja”, besluit Van Veenendaal.

In de reacties onder het interview van Ziggo Sport waren de reacties niet mals voor Huijsen. “Wat een naar ventje is dit zeg!” Een ander reageerde: “De Peter Bosz onder de voetballers, wat een acteur.”

"Wat een droogkloot zeg!" reageerde weer een ander. "IQ standje kamertemperatuur" en "Fijne teksten", werd er geroepen.