Bas Sibum tekent driejarig contract en wordt hoofdtrainer in de Eredivisie

Bas Sibum is vanaf komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van Heracles Almelo, zo maakt de club bekend. De oefenmeester komt over van Roda JC Kerkrade en tekent een contract voor drie seizoenen.

De officiële aankondiging zat er al even aan te komen. De onderhandelingen tussen Heracles en Sibum waren al zo goed als afgerond en niets leek een samenwerking meer in de weg te kunnen staan.

Sibum wordt bij Heracles de opvolger van Erwin van de Looi, die vorige maand zijn vertrek aankondigde bij de club. Een meningsverschil met de directie was de aanleiding voor dat besluit.

“Ik ben blij met de gesprekken die ik heb gehad met Heracles Almelo en kijk ernaar uit om hier te gaan beginnen", vertelt Sibum in een eerste reactie. "Ik heb hier twee seizoenen onder contract gestaan en heb aan die tijd een geweldig gevoel overgehouden." Sibum stond tussen 2014 en 2016 onder contract bij Heracles.

"In die tijd, toen ik zelf nog voetbalde, had ik nooit gedacht dat ik zou terugkeren als hoofdtrainer met de fantastische faciliteiten die er nu zijn. Heracles Almelo heeft na de winterstop een mooie reeks wedstrijden achter de rug, de ploeg heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt."

"Er ligt voor mij een mooie basis voor een succesvol nieuw avontuur. We hebben besloten het nu al bekend te maken, maar uiteraard wil ik mij voor nu nog volledig focussen op Roda JC."

Met Roda was hij in zijn eerste seizoen direct heel dicht bij promotie naar de Eredivisie, maar een miraculeuze laatste speelronde gooide roet in het eten. Momenteel staat Roda tiende in de Keuken Kampioen Divisie, op vijf punten van een play-off-plek.