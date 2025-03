Bas Nijhuis vertelt bij de NOS duidelijk zijn mening over nieuwe spelregel

Het tijdrekken van doelmannen gaat op korte termijn anders worden bestraft, zo besloot de de International Football Association Board (IFAB) zaterdag, en dat is positief nieuws, denkt Bas Nijhuis. De scheidsrechter is enthousiast over de nieuwe spelregel die vanaf 1 juli ingaat.

In de huidige situatie mag een doelman de bal maximaal zes seconden in zijn handen houden. Als een keeper de bal langer vasthoudt, mag de scheidsrechter besluiten om een indirecte vrije trap in het strafschopgebied toe te kennen.

Dat gebeurt echter maar zelden, weet ook Nijhuis. De arbiters passen de spelregel eigenlijk bijna nooit toe. "Klopt. Mijn ervaring als scheidsrechter is dat je het eerst probeert te managen als een keeper een beetje gaat treuzelen. Je kijkt eerst of je het zonder die vrije trap af kunt."

Want zo'n vrije trap levert 'een heel gedoe en heel gezeik' op, vindt Nijhuis. "In het uiterste geval geef je een indirecte vrije trap tegen. Maar dat is wel met alle gevolgen van dien. Want voordat je iedereen op de juiste afstand hebt staan..."

Dus gaat de regel op de schop. Nu krijgen doelmannen weliswaar iets meer tijd - acht in plaats van zes seconden - maar worden zij bestraft met een hoekschop tegen als zij treuzelen, in plaats van dus een directe vrije trap.

"Ik ben benieuwd hoe het uitpakt, maar ik denk dat het zeker gaat helpen", is de scheidsrechter die bekendstaat om het vele door laten spelen positief gestemd." Bang voor moeilijkheden - scheidsrechters moeten immers zelf de acht seconden meetellen en dat zal niet altijd perfect verlopen - is Nijhuis niet.

"We zullen daar een modus in moeten vinden. Maar dat geldt ook voor de muur op 9,15 meter zetten", doelt hij op de afstand die de muur bij een vrije trap moet bewaren ten opzichte van de vrijetrappennemer. "Bij de een zal het 8,75 zijn en bij de ander 9,5."