Bas Nijhuis verklaart bijzonder aandenken van voormalig Eredivisie-speler: ‘Ik heb zijn onderbroek thuis’

Bas Nijhuis laat in Goedemorgen Eredivisie bij ESPN weten dat hij een onderbroek van een voormalig Eredivisie-speler in zijn bezit heeft. De arbiter legt vervolgens hoe dat tot stand is gekomen.

Presentatrice Fresia Cousiño Arias wil van Nijhuis weten waarom hij de onderbroek van Mark van der Maarel thuis heeft liggen. “Vaak als spelers stoppen of bijna stoppen dan wissel je bijvoorbeeld een shirt uit”, begint Nijhuis aan zijn verhaal. “Ik heb dat laatst nog met Bram van Polen gedaan”, vertelt de 48-jarige scheidsrechter.

Nijhuis gaat vervolgens in op de situatie met Van der Maarel. “Ik sprak tijdens de wedstrijd met hem over een aandenken. Mark zei ineens: ‘Ik geef geen shirt, maar wat dacht je van een onderbroek?’”, herinnert de arbiter zich.



De geboren Enschedeër vervolgt met zijn reactie: “Nou, dat lijkt mij fantastisch. Een onderbroek van Mark van der Maarel, wie wil dat nou niet?”, grapt Nijhuis.



De scheidsrechter denkt in eerste instantie dat het om een grap gaat. “Ik dacht: dat is een geintje van hem. Ik ga douchen en daarna een drankje doen in de bestuurskamer. Maar toen ik terugkwam in de kleedkamer, lag ineens de natte onderbroek van Mark van der Maarel op mijn tas,” vertelt Nijhuis.

De onderbroek heeft een mooi plekje gekregen in huize Nijhuis. “Ik heb hem eerst goed gewassen en nu ligt hij mooi bij mij thuis. Ik draag hem nog net niet”, grapt Nijhuis.

“Ligt hij in het kippenhok?”, wil Hans Kraay junior van de arbiter weten. “Nee, dat niet Hans”, lacht Nijhuis.