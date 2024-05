Bas Nijhuis moet vluchten na geven van strafschop bij duel van FC de Rebellen

Scheidsrechter Bas Nijhuis moest het vrijdagavond bekopen in de vriendschappelijke wedstrijd tussen Nemelaer 7 uit Haaren en FC de Rebellen. Het duel werd live uitgezonden op ESPN. Te zien was hoe Nijhuis kort na rust achterna werd gezeten door oud-prof Joey van den Berg, nadat hij Nemelaer een strafschop had gegeven.

Van den Bergh, die in het verleden speelde voor onder meer sc Heerenveen en PEC Zwolle, beging een overtreding in zijn eigen zestien, waarna Nijhuis naar de penaltystip wees.

De verdediger kon de beslissing van de arbiter niet waarderen en rende al lachend richting Nijhuis, die vervolgens een serieuze sprint moest trekken.

Vanaf elf meter kwam Nemelaer ook op het scorebord. FC de Rebellen won het vriendschappelijke duel in het kader van ‘De Wedstrijd van je Leven’ uiteindelijk met 2-6.

Onder meer de oud-profs Pascal Bosschaart, Gill Swerts, Royston Drenthe, Anco Jansen, Luc Nilis, Ali Boussaboun en Andwélé Slory verschenen aan de aftrap namens FC de Rebellen.

