Bas Nijhuis en Johan Derksen zijn het oneens: ‘Dan is het einde zoek’

Bas Nijhuis vertelt bij Veronica Inside hoe Dennis Higler geholpen had kunnen worden bij de tweede gele kaart van Alexandre Penetra. De scheidsrechter is het niet eens met een suggestie van Johan Derksen.

Een kwartier voor tijd ging Anton Gaaei met een directe rode kaart naar de kant, maar Ajax bleef niet lang met een man minder staan. Een minuut later mocht namelijk ook Penetra gaan douchen.

De verdediger van AZ leek een overtreding te maken op Brobbey, waarna arbiter Higler een tweede gele en dus rode kaart gaf. Uit de herhaling op de beelden van ESPN blijkt dat de tackle van Penetra wel degelijk op de bal was.

Higler kon het besluit echter niet meer terugdraaien, omdat hij een gele kaart gaf en geen rode. Op de beelden is te horen dat hij dezelfde uitleg geeft aan de bank van AZ. “Ik kan deze kaart niet terugdraaien”, laat de arbiter weten.

Nijhuis analyseert het bewuste moment. "Higler is ervan overtuigd dat het een tackle is en denkt: ik ga die gele kaart geven. Dan geeft hij die kaart en krijgt hij al snel te horen van de VAR dat het geen gele kaart is."

Omdat het geen directe rode kaart betreft mag de VAR volgens de regels niet ingrijpen. Nijhuis is het niet eens met Derksen, die vindt dat de regels aangepast moeten worden. “Dan is het einde zoek. Wat ga je dan doen? Elke inworp die verkeerd is, elke hoekschop die verkeerd is, een verkeerde vrije trap. Moet je dan alles terug gaan halen?"

De scheidsrechter legt vervolgens uit hoe Higler geholpen had kunnen worden. “Wat ook een optie is. Stel je komt als arbiter met die beslissing en de vierde man zegt dat je er echt naast zit, dan kun je die kaart op dat moment nog intrekken. Maar als daarna het spel is hervat, dan kun je niet meer terug. In dit geval was het het mooist geweest als de vierde man hem had kunnen helpen”, sluit Nijhuis af.