Bart Verbruggen zet na het EK-duel van Nederlands elftal met Frankrijk bijzonder record op zijn naam

Bart Verbruggen was bij het 0-0 gelijkspel tegen Frankrijk een van de betere spelers aan de kant van het Nederlands elftal. Volgens statistieken van Opta was de sluitpost niet alleen goed met zijn handen.

De eerste keeper van bondscoach Ronald Koeman zette vrijdag namelijk een record op zijn naam. De doelman die in clubverband uitkomt voor Brighton & Hove Albion passte de bal 40 keer. 39 keer kwam het leer bij een ploeggenoot aan.

97.5 - @OnsOranje's Bart Verbruggen completed 97.5 percent of his passes against France (39/40), the highest accuracy for any goalkeeper with at least 40 passes on record in a match at the European Championship (since 1980). Tidy. pic.twitter.com/bqksq7XgC1 — OptaJohan (@OptaJohan) June 21, 2024

Dat rekent uit op een geslaagd passingspercentage van 97,5%. Sinds het databureau in 1980 begon met de wedstrijdstatistieken bijhouden, is er geen enkele doelman geweest die op een EK zo'n hoog percentage aan wist te tikken.

De 21-jarige Bredanaar hield bovendien voor de zesde keer zijn doel schoon bij Oranje. Daarvoor had de doelman slechts negen wedstrijden nodig. In de overige drie wedstrijden incasseerde de jonge keeper vijf tegentreffers.

“Ik ben blij dat ik twee keer in heb kunnen grijpen", aldus Verbruggen na afloop in de mixed zone. "Het is gelukkig bij twee keer gebleven. Ik denk dat dat een compliment is naar het hele team, dat we defensief heel solide waren.”

Ondanks zijn geringe aantal interlands lijkt Verbruggen met twee uitstekende EK-wedstrijden nu de twijfel weg te nemen wie het doel van het Nederlands elftal moet verdedigen. "Het voelt wel vertrouwd in een Oranje-shirt. Dat is een heel fijn gevoel", wordt de keeper geciteerd door De Telegraaf.

Verbruggen is hoopvol gestemd over de EK-kansen van Nederland, zo laat hij weten. "We zijn een team dat blijft groeien, dat beter blijft worden. Dat geeft veel vertrouwen. Het is ook een leuke groep. Het is supermooi om daar deel van uit te maken."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties