Bart Verbruggen onthult in hoeverre het Nederlands elftal al bezig is met strafschoppen

De KNVB organiseerde zaterdag andermaal een persconferentie voor het aanwezige journaille in Duitsland. Doelman Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion) en middenvelder Tijjani Reijnders (AC Milan) schoven aan tijdens de weinig spraakmakende persconferentie in Wolfsburg.

Verslaggever Jelle Kusters was namens Voetbalzone aanwezig tijdens het persmoment. Verbruggen kreeg de meeste vragen voor zijn kiezen, waarbij het vooral ging over een mogelijke strafschoppenserie.

Waar het gelijkspel met Frankrijk (0-0) Oranje een punt opleverde tijdens de groepsfase, krijgt Verbruggen bij de volgende remise de taak om penalty’s te keren en de held van zijn land te worden.

“Ik kijk uit naar Roemenië en ja er kunnen strafschoppen komen”, erkent de stoïcijnse Verbruggen. “Ik ben daar al wel mee bezig door te analyseren en daar mijn voordeel uit te halen.” De 21-jarige Verbruggen kreeg in zijn carrière tijdens wedstrijden twaalf penalty’s tegen. Eenmaal wist de Zwollenaar de inzet te keren.

Wel maakte Verbruggen al eens indruk tijdens een strafschoppenserie. De goalie pakte vorig jaar liefst drie strafschoppen namens RSC Anderlecht, dat het Bulgaarse Ludogorets wist uit te schakelen in de Conference League.

Verbruggen heeft naar eigen zeggen geen speciale voorbereiding op strafschoppen. “Ik ken het boekje van Jan Reker, maar tegenwoordig heb je alle informatie op computers. Nee, dat staat niet op een bidon, haha. Dat zit in mijn hoofd.”

Verbruggen is klaar voor een eventuele penaltyserie tegen Roemenië. “Het is een spelletje dat gebaseerd is op instinct en psychologie. Je probeert alles om het maximale resultaat te halen.” De wedstrijd tussen Nederland en Roemenië staat dinsdagavond om 18:00 uur op het programma.

