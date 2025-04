AC Milan denkt aan twintigvoudig international van het Nederlands elftal

Als Mike Maignan zijn contract bij AC Milan niet gaat verlengen, dan is de kans groot dat de Italiaanse club hem deze zomer gaat verkopen. Dat meldt La Gazzetta dello Sport. Die krant noemt ook meerdere mogelijke opvolgers van de Fransman in San Siro, waaronder Bart Verbruggen.

Maignan kwam in 2021 over van Lille OSC en stond sindsdien al 154 duels onder de lat namens Milan. Daarnaast is hij momenteel aanvoerder bij de huidige nummer negen van de Serie A.

Zijn contract loopt medio 2026 af. De Frans international kan bijtekenen tot 2028 of 2029, waarbij hij een salaris zou kunnen krijgen van 4,5 miljoen euro.

Het is echter nog niet zeker of Maignan daarmee akkoord gaat. Mocht dat niet zo zijn, dan is deze zomer min of meer de laatste mogelijkheid voor Milan om nog wat aan hem te verdienen bij een transfer.

In dat geval is het dus goed mogelijk dat Maignan aan zijn laatste weken in Milaan bezig is. La Gazzetta dello Sport noemt vier mogelijke opvolgers voor hem onder de lat in San Siro.

Dat zijn Lucas Chevalier (Lille), Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Senne Lammens (Royal Antwerp FC) en Marco Carnesecchi (Atalanta). Verbruggen speelt sinds 2023 voor Brighton, dat hem destijds overnam van RSC Anderlecht.

Toch verwacht La Gazzetta dello Sport dat een overgang van Verbruggen naar Milan wel eens een lastig verhaal kan worden. Dat heeft ermee te maken dat de twintigvoudig Oranje-international ook in de belangstelling staat van twee andere topclubs: Bayern Müchen en Manchester United.