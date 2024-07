Verbruggen laaiend enthousiast over aanwinst van Ajax: ‘Hebben een goede aan hem’

Bart Verbruggen heeft de afgelopen jaren een enorm sterke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste doelman van Oranje én sluitpost van Brighton & Hove Albion werkte vele jaren samen met keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar, die deze week is begonnen aan een dienstverband bij Ajax.

Ten Rouwelaar had Verbruggen als keeperstrainer onder zijn hoede bij NAC Breda en Anderlecht. Vorige maand bracht Ajax in een persbericht naar buiten dat de oud-prof keeperstrainer wordt in de technische staf van de nieuwe coach Francesco Farioli.

Verbruggen houdt warme herinneringen over aan de samenwerking met Ten Rouwelaar. “Ik ben gaan werken met hem toen ik vijftien was”, zegt de keeper van het Nederlands elftal op een persconferentie tegenover het Algemeen Dagblad.

“Ik heb echt zo veel geleerd van Jelle: over het keepersvak, hoe je het vak keepen moet beleven... Dat creëerde een hele goede en fijne band.” Wat Verbruggen fijn vond aan Ten Rouwelaar is dat de samenwerking van twee kanten kwam. “Het was een hele fijne en goede samenwerking, daar ben ik hem voor eeuwig dankbaar voor. Ik weet zeker dat Ajax een hele goede heeft aan hem”, klinkt het positief.

Bij Ajax wordt Ten Rouwelaar de opvolger van Anton Scheutjens. Laatstgenoemde is sinds 2020 de keeperstrainer van het eerste elftal, maar zit wegens ziekte al enige tijd thuis.

Ten Rouwelaar speelde tussen 2007 en 2016 liefst 304 officiële wedstrijden voor NAC. Direct daarna ging hij verder als trainer van de doelmannen van de Bredase club. In 2020 verliet Ten Rouwelaar zijn geliefde NAC voor een avontuur in het buitenland.

Vanaf 2020 werkte hij twee seizoenen bij Anderlecht. In 2022 werd Ten Rouwelaar weggeplukt door Burnley, waar hij samenwerkte met hoofdcoach Vincent Kompany. Beiden vertrokken na het afgelopen seizoen. Waar Ten Rouwelaar in dienst trad bij Ajax, ging Kompany aan de slag als trainer van Bayern München.

