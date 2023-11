Barcelona zet slaapmoment van Frenkie de Jong recht en is door

Dinsdag, 28 november 2023 om 23:00

FC Barcelona heeft zich dinsdagavond gekwalificeerd voor de achtste finale van de Champions League. De ploeg van Xavi kwam aanvankelijk in de problemen tegen FC Porto, dat via Pepê de leiding nam in het Estadio Olímpico. Het tegendoelpunt zal Frenkie de Jong zich aanrekenen. Barcelona stelde ijzersterk orde op zaken en won dankzij doelpunten van João Cancelo en João Félix: 2-1. Barcelona gaat in Groep H verder; Porto vecht in de slotwedstrijd met Shakhtar Donetsk om het tweede ticket. Royal Antwerp is puntloos en al uitgeschakeld.

Barcelona werd in het eerste half uur overpowered door Porto. Mehdi Taremi leek al in de 26ste minuut te scoren, maar de Iraniër deed dat vanuit buitenspelpositie en werd teruggefloten.

Vier minuten later was het alsnog raak. Een schot van Taremi werd naar de zijkant getikt door Barça-doelman Iñaki Peña, maar het gevaar was daarmee niet geweken. Pepê liep weg uit de rug van Frenkie de Jong en schoot in de rebound binnen: 0-1.

Barcelona leek wakker geschud door het doelpunt en maakte binnen twee minuten gelijk via João Cancelo. De vleugelverdediger dribbelde van links naar binnen en vond prachtig de verre hoek: 1-1.

João Félix had er enkele minuten later al 2-1 van moeten maken, maar de Portugees schoot over na uitstekend voorbereidend werk van Raphinha. Vlak voor rust blunderde Porto-doelman Diogo Costa door de bal zomaar in de voeten te schuiven bij Pedri, maar de middenvelder van Barcelona wist niet te profiteren.

Aan de overzijde kreeg Porto op slag van rust ook een grote kans. Het schot van Silvestre Varela leek op weg naar de kruising, maar Peña kon de bal nog net over tikken.

Barcelona kwam na een klein uur spelen op voorsprong via João Félix, die daarvoor al enkele goede kansen had verprutst. João Félix zette een een-twee op met landgenoot João Cancelo en vond met een schot over de grond de verre onderhoek: 2-1.