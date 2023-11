Barcelona wil ‘onaantastbare’ verdediger uit handen van Bayern houden

Woensdag, 29 november 2023 om 15:14 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:04

Barcelona gaat Ronald Araújo op korte termijn een nieuw contract voorleggen, zo weet transfermarktexpert Fabrizio Romano woensdag te melden via X. De Catalanen willen op deze manier voorkomen dat Bayern München de centrumverdediger (24) uit Uruguay weglokt. Araújo ligt momenteel tot medio 2026 vast bij Barcelona, dat zijn verbintenis vorig jaar april nog verlengde.

Romano benadrukt dat de interesse van Bayern in Araújo concreet is en dat het binnenhalen van de Zuid-Amerikaan serieus wordt onderzocht. De transferexpert voegt daar echter wel aan toe dat het voor Barcelona uitgesloten is om de 'onaantastbare' Araújo tussentijds naar de Bundesliga te laten vertrekken. Zijn aanblijven wordt zelfs als 'topprioriteit' aangemerkt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Florian Plettenberg, journalist van de Duitse tak van Sky Sports, meldde afgelopen maandag dat Bayern in de zoektocht naar een nieuwe centrumverdediger uitgekomen was bij Araújo. Araújo zelf ziet een overstap naar de Duitse kampioen volgens de berichtgeving wel zitten.

Bayern maakt er geen geheim van dat de club in de winterse transferperiode een nieuwe centrumverdediger wil toevoegen aan de selectie. Met enkel Matthijs de Ligt, Kim Min-jae en Dayot Upamecano is de spoeling volgens trainer Thomas Tuchel te dun. De Ligt is daarnaast ook veelvuldig geblesseerd geweest dit seizoen.

Lastige kwestie

Het Spaanse Sport komt woensdag met een heel ander geluid. Barcelona is ondanks de zwakke positie op financieel gebied niet van plan om Araújo te verkopen. De verdediger uit Uruguay speelt een belangrijke rol in de toekomstplannen van trainer Xavi voor de komende jaren. Daarnaast voelt Araújo zich thuis bij Barcelona en denkt hij niet na over een spoedig vertrek.

Mocht Bayern desondanks een bod op de zestienvoudig international van Uruguay willen uitbrengen, zal het diep in de buidel moeten tasten. Volgens het gerenommeerde Transfermarkt vertegenwoordigt hij namelijk een waarde van zeventig miljoen euro.

Alternatieven

Der Rekordmeister staart echter niet blind op de komst van Araújo. De club houdt ook de situaties van Raphaël Varane en Takehiro Tomiyashu in de gaten. De eerstgenoemde is zijn basisplaats bij Manchester United kwijt, maar heeft een te hoog salaris. Verder lijkt het onaannemelijk dat Arsenal Tomiyashu laat gaan.