‘Barcelona wil deze winter toeslaan en ’ideale vervanger‘ van Gavi binnenhalen’

Woensdag, 22 november 2023 om 18:15 • Noel Korteweg • Laatste update: 18:26

De technische staf van FC Barcelona ziet in Giovanni Lo Celso 'de ideale man' om de zware blessure van Gavi op te vangen. Dat meldt Sport. De 27-jarige middenvelder van Tottenham Hotspur komt niet voor in de plannen van manager Ange Postecoglou en zou wel oren hebben naar een overstap.

Gavi scheurde afgelopen zondag in de interland met Spanje tegen Georgië (3-1 winst) zijn kruisband en moet het EK van volgende zomer in Duitsland definitief aan zich voorbij laten gaan. Het betekende een hard gelag voor Xavi, die Frenkie de Jong nog altijd moet missen en Pedri pas net terug zag keren van een hamstringblessure.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Als het aan de technische staf van Barça ligt dan is Lo Celso de man die het gemis van Gavi moet opvangen. De Argentijnse linkspoot was afgelopen zomer al dicht bij een overstap naar de Catalanen nadat de club Bernardo Silva misliep, zo klinkt het. Zover kwam het echter niet.

Een transfer zou deze winter wél mogelijk kunnen zijn, daar Postecoglou het niet zo ziet zitten in Lo Celso. De manager van the Spurs kiest op het middenveld doorgaans voor James Maddison, Yves Bissouma en Pape Matar Sarr.

Lo Celso, 48-voudig international van Argentinië, kwam deze campagne – mede door een hamstringblessure die hem 5 wedstrijden aan de kant hield – tot dusver pas 83 minuten in actie, verdeeld over 3 Premier League-duels en 1 wedstrijd in de EFL Cup.

Lo Celso ziet een overstap naar Barcelona naar verluidt wel zitten omdat hij geen toekomst meer heeft in het Tottenham Hotspur Stadium en LaLiga al kent vanuit zijn tijd bij Villarreal en Real Betis. De linkspoot kwam tussen januari 2022 en juni 2023 ruim 50 keer in actie voor El Submarino Amarillo en heeft ook 45 wedstrijden voor Betis achter zijn naam staan.

Het is niet duidelijk of Barcelona inzet op een huurdeal of een definitieve overgang, al lijkt het waarschijnlijk dat Tottenham wel mee wil werken aan een verkoop. Transfermarkt taxeert Lo Celso op veertien miljoen euro. Xavi heeft naast uiteraard Pedri en De Jong ook onder anderen Ilkay Gündogan en Oriol Romeu nog achter de hand.