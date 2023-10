‘Barcelona volgt oogappel van Overmars en twee andere spelers op de voet’

Woensdag, 11 oktober 2023 om 23:52 • Noel Korteweg • Laatste update: 23:57

FC Barcelona houdt de verrichtingen van Arthur Vermeeren (Royal Antwerp), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) en Alan Varela (FC Porto) nauwlettend in de gaten, zo meldt Mundo Deportivo. Vermeeren en Varela worden gezien als spelers voor de toekomst, terwijl Wirtz een directe versterking moet worden.

De achttienjarige Vermeeren is een vaste waarde in het team van Mark van Bommel in België en werd in het verleden al meermaals bewierookt door Marc Overmars. “Het is altijd gevaarlijk om te vergelijken, maar als ik Arthur zie voetballen, denk ik: hij kan zo tussen Xavi en Iniesta staan”, zei de technisch directeur in mei van dit jaar.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik zat naast Iniesta in de kleedkamer. Arthur is net zo intelligent. Hij pikt dingen op en doet er iets mee.” De technische leidsman van Antwerp beloonde Vermeeren in februari voor zijn stormachtige ontwikkeling met een contractverlenging. Barcelona scout hem naar verluidt al sinds januari. De Belg ligt tot medio 2026 vast in Antwerpen.

Wirtz wordt al jaren gezien als enorm talent. De twintigjarige Duitser heeft Kai Havertz moeiteloos opgevolgd in Leverkusen en bewijst ook onder Xabi Alonso zijn waarde. Wirtz, die tien interlands achter zijn naam heeft staan, komt uit de eigen jeugd en brak in 2020 door in de hoofdmacht.

Volgens Mundo Deportivo is de rechtspoot sinds kleins af aan een fan van Barcelona en heeft hij een afkoopclausule van honderd miljoen euro in zijn contract staan. De kans lijkt klein dat de Catalanen dat bedrag kunnen ophoesten.

Varela van Porto werd na de wedstrijd tegen Barcelona in de Champions League (0-1 verlies) van vorige week al in verband gebracht met de Spanjaarden.

De 22-jarige defensieve middenvelder wordt inderdaad in de gaten gehouden door Barça, maar voorlopig is er nog niks concreet, zo klinkt het. De rechtspoot speelt pas sinds afgelopen zomer voor Porto, dat acht miljoen euro voor hem betaalde aan Boca Juniors.