Barcelona verliest beroep: megaboete voor belastingfraude blijft overeind

FC Barcelona heeft het hoger beroep dat het indiende tegen een belastingaanslag van 23 miljoen euro verloren. De Catalaanse topclub kreeg die opgelegd vanwege foutieve belastingaangiften tussen 2012 en 2015. Barcelona bevestigt het nieuws en kondigt direct aan bij het hooggerechtshof in beroep te zullen gaan.

De al zo veelbesproken club op financieel gebied kreeg de boete in 2020 opgelegd door de Spaanse autoriteiten. Barcelona zou tussen 2012 en 2015 vergoedingen hebben betaald aan spelers, terwijl ze rapporteerden die aan zaakwaarnemers uit te zullen keren.

Over spelerssalarissen wordt echter veel meer belasting betaald in Spanje. De genoemde 23 miljoen moest het verschil overbruggen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Barcelona ging tegen de boete in beroep, maar de Audiencia Nacional – de Spaanse rechtbank – heeft dat vrijdag afgewezen. De Catalanen noemen het besluit in een officieel statement 'verrassend'.

Barcelona vindt dat de huidige jurisprudentie niet zorgvuldig genoeg is geraadpleegd en ziet andere clubs in soortgelijke zaken wel in het gelijk gesteld worden. Ook wijst de club op een nevenzaak van de club, 'een identiek probleem waarbij het beroep wel gehonoreerd werd'.

De Spaanse grootmacht houdt al wel rekening met dat het uiteindelijk alsnog moet betalen. Barcelona sluit het statement af door te melden dat de 23 miljoen reeds in de jaarrekening verwerkt is.

De club was al een flink bedrag schuldig aan de fiscus, meldde El Confidencial in mei. De Spaanse Belastingdienst legde Barcelona een boete van 15,7 miljoen euro op wegens onjuiste belastingopgaven in 2015. Toen zouden onder meer betaalde chartervluchten, lease-auto's en compensaties bij de contractontbindingen van Arda Turan en Alex Song niet goed doorgegeven zijn.



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties