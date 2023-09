Barcelona verlengt contract van Xavi en benoemt bijzonder feit

Vrijdag, 22 september 2023 om 19:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:39

Xavi heeft zijn contract bij Barcelona verlengd tot medio 2025, zo maakt de Catalaanse topclub vrijdag wereldkundig. Onder meer Sport en Mundo Deportivo meldden onlangs al dat beide partijen een akkoord hadden bereikt over contractverlenging van de trainer. Er is tevens de optie om de samenwerking met een seizoen te verlengen. De in november 2021 aangestelde Xavi (43) beschikte in het Spotify Camp Nou over een verbintenis die doorliep tot de zomer van 2024.

Het gehele bestuur van Barcelona, onder leiding van voorzitter Joan Laporta, was vrijdag aanwezig bij het ondertekenen van de contracten. "De komst van Xavi bracht een frisse wind richting het eerste elftal met zich mee, waarbij de in Terrassa geboren coach de wens met zich meebracht om het team op de typische Barcelona-manier te laten spelen, iets dat hij maar al te goed kent uit zijn periode als speler. De uitdaging voor de nieuwe trainer was om een team met ervaring en jeugd samen te stellen, een doelstelling die geleidelijk aan is bereikt", valt te lezen in het persbericht. Barcelona benadrukt daarnaast dat onder Xavi twaalf spelers hun debuut hebben gemaakt in de hoofdmacht.

Barcelona zeer tevreden

Technisch directeur Deco is van mening dat Xavi de contractverlenging verdiend heeft op basis van zijn prestaties tot nu toe. "Hij heeft het verdiend vanwege zijn werk, niet omdat hij Xavi heet", liet de voormalig middenvelder van de club onlangs weten. "Het contract houdt niet in dat we meteen de Champions League moeten winnen, maar dat moet wel een van de doelstellingen zijn. We zijn op de goede weg en hebben een evenwichtige ploeg."

In eerste instantie werd gesproken over een contract tot medio 2026. Ware het niet dat Barcelona zich nog steeds geen grote uitgaven kan veroorloven en een eenjarig contract meer zekerheid geeft met betrekking tot de Financial Fair Play-regels. Een driejarig contract, tegen betere voorwaarden, zou niet in lijn zijn met wat Barça zich kan permitteren. Ook wil Xavi de club niet met financiële problemen opzadelen.

Mede om die reden heeft de 43-jarige oefenmeester ook in het contract laten opnemen dat hij geen hoge vertrekbonus wil, mocht het in de toekomst sportief slechter gaan. Xavi is bereid de club dan te verlaten zonder een torenhoge 'oprotpremie' te ontvangen. De oud-middenvelder trad twee jaar geleden in dienst van de club, terwijl algemeen bekend is dat hij nooit de nummer één keuze was van Laporta. De president achtte hem te licht, maar kreeg het vertrouwen terugbetaald.