Barcelona verlengt contract en bepaalt afkoopclausule op 400 miljoen euro

Dinsdag, 9 mei 2023 om 19:29 • Jonathan van Haaster

Barcelona heeft het contract van Iñaki Peña verlengd tot medio 2026, zo meldt de club via de officiële kanalen. In de verbintenis is een afkoopclausule van maar liefst 400 miljoen euro opgenomen. De 24-jarige reservedoelman, die tot medio 2023 vastlag in het Spotify Camp Nou, kwam tot op heden tot drie optredens voor het eerste elftal van Barcelona.

Peña begon zijn voetballoopbaan bij Alicante CF, de ploeg uit zijn geboortestad. Op tienjarige leeftijd werd hij gescout door Villarreal, waar hij twee jaar zou blijven voordat Barcelona zich meldde voor het talent. Tijdens zijn verblijf in La Masía klom Peña zich uiteindelijk via de Onder 19 in het seizoen 2018/19 op naar het beloftenteam, Barça Atlètic. Voor die ploeg kwam hij 63 keer uit.

Mede door de concurrentie van Marc-André Ter Stegen ging Peña in januari 2022 bij Galatasaray op huurbasis op zoek naar speelminuten. De Spanjaard kwam in het restant van dat seizoen tot tien optredens voor Cim Bom: acht in de Süper Lig en twee in de Europa League. Peña keerde in de zomer van 2022 terug naar Barcelona, waar hij sinds 3 januari verzekerd is van een plek bij het eerste team. In november 2022 maakte hij zijn debuut voor Barcelona tijdens het gewonnen Champions League-duel met Viktoria Plzen (2-4).

Peña kwam sindsdien ook nog tweemaal uit in de Copa del Rey. Tegen CF Intercity (3-4 zege na verlenging) stond hij 120 minuten op het veld, terwijl hij ook de hele wedstrijd tegen AD Ceuta speelde (0-5). Vanaf de kwartfinales nam Ter Stegen het stokje over van Peña. Barcelona zou uiteindelijk in de halve finale van het bekertoernooi stranden tegen Real Madrid.