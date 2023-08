Barcelona verkoopt Franck Kessié voor 12,5 miljoen euro

Woensdag, 9 augustus 2023 om 20:16 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:18

Franck Kessié mag zich speler van Al-Ahli noemen, zo meldt Barcelona via de officiële kanalen. De Ivoriaan heeft de medische keuring met succes doorstaan en de Catalaanse topclub ontvangt 12,5 miljoen euro voor de middenvelder, die van de clubleiding uit Barcelona mocht vertrekken uit het Spotify Camp Nou.

De toekomst van Kessié bij Barcelona leek voor komend seizoen al niet erg rooskleurig, nadat Barcelona zich eerder deze zomer versterkte met Ilkay Gündogan en Oriol Romeu. Ook Frenkie de Jong heeft een streepje voor bij trainer Xavi, waardoor Kessié overbodig is geworden. De club wilde dan ook graag meewerken aan een vertrek van Kessié, die nog een contract tot medio 2026 had.

Kessié kwam in de zomer van 2022 transfervrij over van AC Milan, waar hij een gewaardeerde kracht was. De controleur kwam uiteindelijk tot 46 optredens voor Barcelona, waarin hij goed was voor 3 treffers en 3 assists. Op 19 maart dit jaar stal Kessié de harten van de Barça-fans, door in el Clásico tegen Real Madrid in blessuretijd voor de winnende treffer te zorgen (2-1). Bij Al-Ahli zou Kessié ploeggenoot worden van onder meer Édouard Mendy, Riyad Mahrez, Allan Saint-Maximin en Roberto Firmino.

