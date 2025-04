Denzel Dumfries werd uitgeroepen tot Man van de Wedstrijd, maar ook Lamine Yamal speelde een wedstrijd om nooit te vergeten. De pas zeventienjarige superster had tijdens FC Barcelona - Inter (3-3) een aantal geweldige acties in huis, en dat is bepaald niet onopgemerkt gebleven bij de Italiaanse tegenstander.

Yamal tekende in de wedstrijd voor de 1-2, vlak nadat Dumfries voor de 0-2 had gezorgd. De Spanjaard dribbelde met flair langs Marcus Thuram en Henrikh Mkhitaryan, en roste via de binnenkant van de paal binnen.

Puur voetballend was er niemand beter dan Yamal. Zo maakte hij bijna een absolute wereldgoal toen hij Federico Dimarco min of meer vernederde op de achterlijn en zijn schot in schoonheid strandde op de lat, die hij na rust opnieuw raakte na weer een prachtige inzet.

Inter stelde zich in op de kwaliteiten van de vleugelspeler, vertelt Inter-trainer Simone Inzaghi na afloop bij Amazon Prime Video Italia. "We probeerden een aantal dingen, daar Lamine Yamal een speler is met kwaliteiten die ik de laatste acht à negen jaar niet heb gezien."

"Hij bezorgde ons enorme problemen, omdat we elke keer de dekking moesten verdubbelen. Dat was niet genoeg, dus door te verdrievoudigen lieten we elders gaten vallen en moesten we dieper zakken."

"Gelukkig verloor ook hij na verloop van tijd wat intensiteit, want ook Barcelona heeft dit seizoen al veel wedstrijden gespeeld. Het was een zeer goede prestatie in de tweede helft", aldus Inzaghi.

Tegenover TMW was Inzaghi nóg lyrischer over Yamal. "We hadden ook kunnen winnen van een team met een moeilijk te dekken speler. In de laatste 25 minuten van de eerste helft bezorgde Lamine Yamal ons veel problemen. Hij is een talent dat eens in de 50 jaar geboren wordt. Ik had hem nog nooit live gezien en vandaag maakte hij indruk op me."

Inter kende een absolute droomstart dankzij een hakgoal van Marcus Thuram, voordat ook Dumfries, Yamal en Ferran Torres voor rust op het scorebord terechtkwamen. Na rust was Dumfries opnieuw trefzeker. De eindstand werd bepaald door Yann Sommer via een eigen goal. Volgende week dinsdag is de return in San Siro.