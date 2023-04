Barcelona sluit gigadeal van 1,5 miljard euro onder zeer gunstige voorwaarden

Maandag, 24 april 2023 om 22:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:15

Barcelona gaat het Spotify Camp Nou definitief renoveren. De Catalanen hebben definitieve overeenstemming bereikt met twintig verschillende investeerders over een lening van liefst 1,45 miljard euro. Met dat geld gaat het verouderde stadion volledig op de schop. Barça bedong zeer gunstige voorwaarden waarmee terugbetalingen achteruit geschoven konden worden.

Door de opgehaalde lening kan het volledige Espai Barça-plan gefinancierd worden. Het is een zeer ambitieus project, ingezet onder de in 2021 herkozen president Joan Laporta, die inzag dat het Spotify Camp Nou toe is aan grondige renovatie. Daarnaast zullen ook de omliggende faciliteiten aangepakt worden. Het project omvat onder meer een dak op het stadion, een nieuw trainingscomplex en een uitgebreide ruimte voor de fans. De capaciteit van het imposante stadion wordt met ongeveer zesduizend verhoogd naar 105.000 zitplaatsen.

Barcelona heeft een plan ontwikkeld om ondanks de grote financiële problemen aan alle verplichten te kunnen voldoen. De club heeft verschillende termijnen afgesproken die geleidelijk worden betaald na 5, 7, 9, 20 en 24 jaar, met een flexibele structuur, inclusief een aflossingsvrije periode. Pas als de werkzaamheden aan het Spotify Camp Nou zijn voltooid (naar verwachting in 2026), zal de club beginnen met de terugbetaling van de operatie. De club laat de verhoogde inkomsten vanuit stadion, tegen die tijd naar verwachting 247 miljoen euro per jaar, terugvloeien naar de investeerders om de lening terug te betalen.

Vanaf komend seizoen speelt Barcelona zijn thuiswedstrijden tijdelijk in het Estadi Olímpic Lluís Companys, het stadion dat voor de Olympische Spelen van 1992 werd gebouwd op de berg Montjuïc in Barcelona. Tussen 1997 en 2009 werd het stadion overigens bespeeld door stadsgenoot Espanyol, dat daarna verhuisde naar een nieuw, modern onderkomen. Het Olympisch Stadion heeft een capaciteit van ongeveer 55.000 toeschouwers, iets meer dan de helft van het Spotify Camp Nou. Hoewel de verbouwing tot 2026 gaat duren, verwacht Barça in de loop van het seizoen 2024/25 daar weer terecht te kunnen, terwijl de renovatie doorgaat.