FC Barcelona hoopt zo snel mogelijk Frenkie de Jong een nieuw contract aan te kunnen bieden, zo meldt de president van de vijfvoudig Champions League-winnaar Joan Laporta in een interview met TV3. De Nederlander heeft nog een contract van een jaar bij de club uit Catalonië.

De Jong maakte in de zomer van 2019 de stap naar Barcelona van Ajax voor een transfersom van 86 miljoen euro. Een jaar later verlengde hij zijn contract tot medio 2026. Sindsdien heeft de Spaanse ploeg vanwege financial fair play moeite gehad met een nieuw contract aanbieden.

“De situatie is urgent, omdat Frenkie nog maar een jaar vastligt”, constateert Laporta. “Dat vinden wij vervelend. Samen met Pedri is Frenkie cruciaal voor ons team. Hij is een sleutelspeler voor mij in het slagen van ons project en we willen dat hij bij ons blijft.”

“We zijn nu al twee maanden in gesprek”, voegt de Spanjaard toe. “Frenkie wil blijven. We willen dus allebei dezelfde kant op en ik denk dat we goed op weg zijn.”

De Jong kwam in totaal al 258 keer in actie voor Barcelona. Dit seizoen maakte hij in 45 wedstrijden twee doelpunten en gaf hij twee assists.

Barça werd op 15 mei voor de 28ste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Spanje. Uit bij stadsgenoot Espanyol wonnen ze met 0-2. Zondag speelt Blaugrana om 21.00 uur de laatste wedstrijd van het seizoen uit bij Athletic Club.

Naast de competitie heeft Barcelona dit seizoen de treble gepakt. Ook de Copa del Rey en de Supercopa de España gingen richting de ploeg van trainer Hansi Flick.