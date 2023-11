Barcelona met rug tegen de muur: 5 toptalenten weg bij begin van nieuw seizoen?

Dinsdag, 14 november 2023 om 23:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:58

FC Barcelona kijkt angstvallig vooruit op het voetbalschema in de zomer, zo weet Marca. Met een EK en een Olympische Spelen in aantocht dreigt opnieuw roofbouw gepleegd te worden op de toptalenten van de club. Pedri, Gavi, Alejandro Balde, Lamine Yamal én Fermín López komen in aanmerking om beide toernooien te spelen.

Het belangrijkste landentoernooi komende zomer is EURO 2024, dat gehouden wordt van 14 juni tot en met 14 juli. Spanje is al zeker van plaatsing en kan zijn tickets naar gastland Duitsland dus gaan boeken. Het elftal van bondscoach Luis de la Fuente gaat op zoek naar zijn vierde Europese titel.

Vrijwel direct aansluitend, van 24 juli tot en met 10 augustus, vindt het voetbaltoernooi van de Olympische Spelen in Frankrijk plaats. Spanje reist naar het toernooi af als grote kanshebber, nadat op de vorige Spelen in Tokio zilver werd gepakt.

Voor de komende Olympische Spelen in Parijs komen alleen spelers die geboren zijn na 1 januari 2001 in aanmerking. Daarnaast mogen landen zoals gebruikelijk drie oudere dispensatiespelers selecteren.

Barcelona vreest met grote vreze voor roofbouw op zijn toptalenten. De club heeft uiterst slechte ervaringen met een jaar waarin zowel het EK als de Spelen worden afgewerkt. Dat was voor het laatst in 2021, nadat de toernooien vanwege de covidpandemie een jaar uitgesteld waren.

De toen pas achttienjarige Pedri beleefde in het seizoen 2020/21 zijn doorbraak bij Barcelona en werd door Spanje zowel meegenomen naar het EK als naar de Spelen. Pedri speelde daardoor 73 (!) wedstrijden in dat seizoen, het meest van alle profvoetballers ter wereld. Daarna volgde een waslijst aan blessures voor de technisch begaafde middenvelder, die sindsdien liefst 400 dagen uitgeschakeld was door fysiek ongemak.

Barcelona vreest dat de geschiedenis zich komende zomer zal herhalen. De club is verplicht om spelers af te staan aan de bond, indien de speler zelf graag voor zijn land wil uitkomen. Pedri, Gavi, Balde, Yamal en Fermín maken grote kans om geselecteerd te worden, in ieder geval voor minimaal een van de twee toernooien.

Achter de schermen probeert Barcelona druk uit te oefenen op de Spaanse bond. Die begrijpt dat de club zijn belangen verdedigt, maar beschouwt het winnen van goud op de Spelen als een hoger doel. De stem van de speler zal uiteindelijk doorslaggevend zijn voor deelname.

Een ander probleem voor Barcelona is dat de Spelen worden afgewerkt terwijl het nieuwe competitieseizoen van LaLiga alweer begonnen zal zijn. De vijf genoemde talenten daarbij missen, zou sportief een enorme aderlating zijn voor de club.