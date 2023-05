Barcelona krijgt verrassende mededeling na statement over vertrek directeur

Donderdag, 18 mei 2023 om 00:01 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:09

Mateu Alemany lijkt toch aan te blijven als directeur profvoetbal van Barcelona. De zestigjarige bestuurder liet begin deze maand aan president Joan Laporta weten toe te zijn aan een nieuwe uitdaging, maar diverse Spaanse media melden dat hij zich bedacht heeft. Alemany leek hard op weg naar de Premier League om aan de slag te gaan bij Aston Villa, dat nu dus achter het net lijkt te vissen.

Alemany heeft bij Barcelona nog een doorlopend contract tot medio 2024, maar Barcelona maakte op 2 mei middels een statement bekend dat hij zou vertrekken. De Catalanen meldden dat hij op 30 juni formeel zou vertrekken uit het Spotify Camp Nou. Volgens onder meer AS blijft Alemany deze zomer echter 'gewoon' eindverantwoordelijke voor het transferbeleid van de club. Meerdere bronnen binnen Barcelona hebben gemeld dat hij aanblijft, al is de officiële bevestiging nog niet daar.

Laporta stemde in met het vertrek van Alemany vanwege zijn bewezen diensten. Laatstgenoemde ging in maart 2021 als technisch directeur van Barcelona aan de slag. Eerder was hij commercieel manager bij Valencia en algemeen directeur bij Real Mallorca. Na de verkiezing van Laporta tot president van Barcelona werd Alemany aangesteld als directeur profvoetbal. Hij wordt gezien als degene die het ondanks de financiële beperkingen voor elkaar kreeg om een kampioenselftal van los Azulgrana te formeren.

Zo was hij de man achter de transfers van Robert Lewandowski, Raphinha, Ferran Torres en Jules Koundé. Zij maakten allen onderdeel uit van de kampioenploeg van Barcelona, dat vorige week bij Espanyol de titel veroverde. Alemany werkte op technisch vlak nauw samen met Jordi Cruijff, die de rol van sportief directeur bekleedde. Dinsdag werd echter bekend dat de oud-voetballer heeft besloten de Catalaanse topclub te verlaten. Net als Alemany gaf hij aan een nieuwe uitdaging aan te willen gaan. Deco, oud-speler van de club, wordt volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano de opvolger van Cruijff.