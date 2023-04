Barcelona klopt Atlético Madrid ondanks schandalige misser Lewandowski

Zondag, 23 april 2023 om 18:14 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:08

Barcelona heeft zondagavond een moeizame overwinning geboekt in LaLiga. In de topper tegen Atlético Madrid was de ploeg van trainer Xavi met 1-0 te sterk dankzij een treffer van Ferran Torres. Het was de tiende keer dit seizoen in LaLiga dat los Azulgrana met een minimale score zegevierden. De Catalanen hadden de nodige moeite met de verdedigende stabiliteit van los Rojiblancos en het ontbrak de aanvallers vaak aan scherpte in de afronding, maar de overwinning werd over de streep getrokken. Met nog acht speelronden te gaan bedraagt de voorsprong van Barcelona op naaste achtervolger Real Madrid liefst elf punten.

Marc-André Ter Stegen verdedigde het doel, terwijl de verdediging werd gevormd door Jules Koundé, Ronald Araújo, Marcos Alonso en Baldé. Op het middenveld koos Xavi naast de teruggekeerde Frenkie de Jong ook voor Sergio Busquets en Gavi. In de voorhoede was er plek voor Raphinha, Robert Lewandowski en Ferran Torres. Bij Atlético Madrid was Memphis Depay nog altijd niet inzetbaar vanwege een hamstringblessure.

BARÇA OP VOORSPRONG ?? Ferran Torres maakt er knap 1-0 van voor de thuisploeg ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaAtleti pic.twitter.com/UH6KTppjmO — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 23, 2023

Barcelona begon zeer ongeconcentreerd aan de wedstrijd en werd in de eerste speelminuut direct wakkergeschud. Op een zeer gevaarlijke positie verloor Busquets de bal aan Ángel Correa, die de bal inleverde bij Antoine Griezmann. De Fransman haalde uit van buiten het zestienmetergebied en raakte de lat. Na ruim een half uur spelen kreeg De Jong aan de overzijde een kans op de openingstreffer. De middenvelder veroverde de bal in het vijandige zestienmetergebied en beproefde zijn geluk met een schot terwijl hij op de grond lag, maar dat ging over.

Enkele minuten later kreeg Griezmann zijn tweede, goede mogelijkheid op een treffer. De aanvaller kreeg de bal voor zijn voeten en haalde uit de rebound uit; deze poging werd echter op fraaie wijze uit de hoek gedoken door Ter Stegen. Op slag van het rustsignaal werd de score geopend door Barcelona, dat daarvoor veel moeite had een doorbraak te vinden. Raphinha had een lange bal in huis op Ferran Torres, die naar binnen sneed en met zijn binnenkant de benedenhoek vond: 1-0.

In het tweede bedrijf kwam er op de helft van Atlético meer ruimte vrij voor Barcelona, dat overigens slechts gematigd geconcentreerd aanviel. Tekenend voor het gebrek aan scherpte was onder meer een actie van Raphinha, die in de 72ste van dichtbij verzuimde in te tikken. Ook Lewandowski bleek het vizier niet op scherp te hebben en verzuimde een kwartier voor tijd te scoren. De Poolse spits ging oog in oog met doelman Jan Oblak voor eigen succes, terwijl hij had moeten afgeven op de volledig vrijstaande Raphinha. Uiteindelijk trok Barcelona de voorsprong over de streep: 1-0.