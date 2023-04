Barcelona heeft Frenkie de Jong eindelijk terug, maar krijgt opnieuw tegenslag

Maandag, 17 april 2023 om 19:20 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:37

Frenkie de Jong is maandag voor het eerst sinds half maart weer op het trainingsveld verschenen, zo maakt Barcelona bekend via de officiële kanalen. De middenvelder kampte met een hamstringblessure die hij opliep in het gewonnen duel met Real Madrid (2-1) op 19 maart. Hoewel De Jong de groepstraining heeft hervat, is het nog onduidelijk of hij komend weekend inzetbaar is voor de wedstrijd tegen Atlético Madrid. Tegelijkertijd is bekend geworden dat Sergi Roberto juist in de lappenmand is beland.

In de slotminuut van el Clásico ging het mis voor De Jong, die door zijn hamstringklachten zes wedstrijden in alle competities aan zich voorbij moest laten gaan. Zowel het EK-kwalificatieduel met Frankrijk als de wedstrijd tegen Gibraltar kwam te vroeg voor de 25-jarige middenvelder, terwijl hij ontbrak in vier affiches van Barcelona.

Zonder De Jong beleefde Barcelona een wisselvallige periode. De eerste krachtmeting zonder de Nederlander werd weliswaar met 4-0 gewonnen van Elche, maar in de volgende drie wedstrijden wisten de Catalanen niet eens meer tot scoren te komen. In de return van de halve finale van de Copa del Rey verloor men met 0-4 van Real Madrid, terwijl de competitieduels met Girona en Getafe eindigden in een doelpuntloos gelijkspel: 0-0.

De Jong is niet de enige die terugkeerde op het trainingsveld, want trainer Xavi kon ook Ousmane Dembélé en Pedri weer verwelkomen. Er kwam overigens niet alleen goed nieuws uit de ziekenboeg, want Sergi Roberto is de komende weken niet inzetbaar. De middenvelder is afgelopen zondag geblesseerd geraakt aan zijn hamstring.