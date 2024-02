‘Barcelona gaat vol voor Roberto De Zerbi, maar stelt één cruciale voorwaarde’

Roberto De Zerbi is de belangrijkste kandidaat om Xavi op te volgen, zo beweert AS. De Italiaanse manager van Brighton & Hove Albion wordt hoog aangeschreven door de leiding van FC Barcelona, maar beschikt over een ontsnappingsclausule van tien miljoen euro.

Belangrijke voorwaarde voor Barcelona is dan ook dat de vertrekclausule niet betaald hoeft te worden. De naam van De Zerbi kan voorlopig op goedkeuring rekenen van alle leden binnen de sportcommissie van Barcelona.

Volgens informatie van AS staat De Zerbi er goed op bij onder meer Joan Laporta en Deco en is hij de ideale man om Xavi op te volgen. De huidige trainer van Barcelona vertrekt komende zomer, zo maakte hij onlangs bekend.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De entourage van De Zerbi, Edmundo Kabchi en Edoardo Cnajr, zou afgelopen week zijn afgereisd naar Barcelona voor een ontmoeting met de clubleiding van Barcelona. Het onderhoud duurde naar verluidt zo'n drie uur.

Hoewel Kabchi en Cnajr eigenlijk afreisden om over de contractverlenging van hun cliënt Ronald Araújo te praten, wordt bevestigd dat er ook uitgebreid is gesproken over de mogelijkheid om De Zerbi naar het Spotify Camp Nou te halen.

Het belangrijkste obstakel lijkt dus de ontsnappingsclausule van tien miljoen euro. Barcelona heeft het management van De Zerbi beloofd dat als zij erin slagen deze uit het contract te krijgen, de Italiaan met ingang van 1 juli aan het roer staat bij de Catalanen.

De Zerbi wordt onder meer geroemd om zijn oog voor talentontwikkeling. Zo drong hij afgelopen zomer bij de clubleiding van Brighton aan op de komst van Ansu Fati, die bij Barcelona niet verzekerd was van een basisplaats.

Hoewel verwacht wordt dat de onderhandelingen zwaar en ingewikkeld zullen zijn, houdt Barcelona hoop om De Zerbi aan te stellen, zo klinkt het. De coach heeft nog een contract tot medio 2026 bij Brighton.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties