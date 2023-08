Barcelona gaat in op open sollicitatie en nadert akkoord over huurdeal

Barcelona is in vergevorderde onderhandelingen met Atlético Madrid over de transfer van João Félix, meldt Gianluca Di Marzio. Volgens de Italiaanse transferjournalist gaat het om een huurdeal ter waarde van zeven à acht miljoen euro. Afgelopen seizoen kwam Félix al op huurbasis uit voor Chelsea, waar hij vier keer trefzeker was in twintig wedstrijden.

Deze zomer gaan nu en dan geruchten over een vertrek van Félix uit het Wanda Metropolitano. Zo zouden Paris Saint-Germain en Tottenham Hotspur interesse hebben, maar voorlopig lijkt dat weinig concreet. Barcelona wil wel werk maken van de komst van de Portugese aanvaller en hoopt hem uit zijn uitzichtloze situatie bij Atlético te bevrijden. Félix komt nauwelijks voor in de plannen van Diego Simeone.

Atletico Madrid fans whistle and boo Joao Felix’s name as it was announced during squad list announcements. ?????? [@relevo]pic.twitter.com/dvLHcAMAzJ — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) August 14, 2023

De situatie werd des te pijnlijker toen de speaker van Atlético de naam van Félix omriep tijdens de seizoensouverture tegen Granada (3-1 winst), toen een hels fluitconcert volgde. In het Wanda Metropolitano zijn ze de Portugees liever kwijt dan rijk, eens te meer omdat hij onlangs openlijk flirtte met Barcelona. "Ik zou dolgraag voor Barcelona willen spelen", liet Félix weten in gesprek met Fabrizio Romano.

"Barcelona is altijd mijn eerste keuze geweest en ik zou graag naar Barça gaan", vervolgde hij. "Het was altijd mijn droom sinds ik een kind was. Mocht het gebeuren zou het voor mij een droom zijn die uitkomt." De uitlatingen van Félix zorgden voor een stortvloed aan telefoontjes aan het adres van de clubleiding van Atlético. Niemand binnen de club had de aanvaller toestemming gegeven voor het interview.

Félix brak als toptalent door bij Benfica en verkaste na slechts één seizoen in de hoofdmacht naar Atlético Madrid. Los Rojiblancos betaalden in 2019 liefst 126 miljoen euro voor de Portugese schaduwspits, die daarmee met grote afstand de duurste aankoop uit de clubhistorie is. Félix wist de verwachtingen bij Atlético nooit helemaal waar te maken, maar geldt op 23-jarige leeftijd nog altijd als een grote belofte. Zijn open sollicitatie wordt beschouwd als een manier om een vertrek te forceren.