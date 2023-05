Barcelona gaat af en doet Valladolid enorm plezier met nieuwe wanprestatie

Dinsdag, 23 mei 2023 om 23:52 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:15

Barcelona heeft opnieuw een wanprestatie geleverd. De ploeg van trainer Xavi kwam bij Real Valladolid al na twee minuten op achterstand en kon in het restant van het duel geen vuist maken: 3-1. Andreas Christensen bezorgde Barcelona na amper twee minuten spelen een horrorstart, door de bal ongelukkig in eigen doel te koppen. De eretreffer van Robert Lewandowski kwam te laat. Barcelona speelde, net als tijdens de 1-2 nederlaag tegen Real Sociedad afgelopen zaterdag, bijzonder inspiratieloos. Voor Valladolid is de driepunter heilig. De club van de Braziliaanse eigenaar Ronaldo klimt dankzij de zege voorlopig naar de veilige zeventiende plaats.

Xavi koos voor een sterke opstelling, al bleven onder meer Ousmane Dembélé, Sergio Busquets en Jordi Alba op de bank. Pedri, Jules Koundé en Ronald Araújo ontbraken wegens blessures. Frenkie de Jong stond wel aan de aftrap. De Oranje-international stond op het middenveld naast Gavi en Eric García. Doordat laatstgenoemde doorschoof naar het middenveld, werd het hart van de defensie gevormd door Marcos Alonso en Christensen. Voorin werd Lewandowski geflankeerd door Raphinha (rechts) en Pablo Torre (links).

????????, dat was snel! ?? Andreas Christensen kopt de bal binnen twee minuten al achter z'n eigen doelman.. ??#ZiggoSport #LaLiga #ValladolidBarça pic.twitter.com/thJmACs6Nt — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 23, 2023

Het duel kon niet slechter beginnen voor Barcelona en met name Christensen. Darwin Machís had vanaf links een scherpe voorzet in huis, die door de vallende Deense verdediger in eigen doel werd gekopt: 1-0. Een echte reactie kon Barcelona niet geven. Sterker nog: aan de andere kant kreeg Valladolid een strafschop, na een overtreding van García op Gonzalo Plata. Cyle Larin ging achter de bal staan en ramde de bal met grote overtuiging in de rechterhoek: 2-0. Torre had een mooie crosspass in huis op Raphinha, die uit een iets te lastige hoek in het zijnet schoot. De Braziliaan stond er even later veel beter voor en haalde ongedekt uit richting de verre hoek, maar stuitte op Jordi Masip. Uit de daaropvolgende hoekschop had de doelman weer een goede redding, dit keer op een kopbal van Christensen.

Cyle Larin zet Valladolid vanaf de stip op 2-0 tegen de kampioen! ??? Maar de manier waarop de penalty gegeven wordt, doet weer vele wenkbrauwen fronsen.. ??#ZiggoSport #LaLiga #ValladolidBarça pic.twitter.com/TgwSYo3aUx — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 23, 2023

Ook na rust kwam Barcelona niet met de benodigde intensiteit op het veld. De Catalanen hadden het balbezit, maar deden daar weinig mee. Sterker nog: Barcelona kwam na een uur spelen bijzonder goed weg. Een voorzet van Plata bleek millimeters te scherp voor Larin, waarna eerstgenoemde zijn voorzet tegen paal naast de kansloze Iñaki Peña zag belanden. De reservedoelman verving Marc-André ter Stegen in de rust, die nog altijd loert op het clean sheet-record van Francisco Liaño (26). Ter Stegen stond voor de wedstrijd op 25, maar na de tegendoelpunten gunde Xavi Peña zijn LaLiga-debuut. Valladolid bleef onverminderd scherp en counterde twintig minuten voor tijd naar de 3-0. Larin ontsnapte en gaf de bal op een presenteerblaadje aan Plata: 3-0. Ogenblikken later Lucas Rosa de paal, waarna Lewandowski, op fraai aangeven van De Jong, Masip omspeelde en voor de eretreffer zorgde: 3-1.

Het wordt pijnlijker en pijnlijker voor Barça! ?? Niets lukt bij de landskampioen en via Gonzalo Plato komt de degradatiekandidaat op een 3-0 voorsprong ??#ZiggoSport #LaLiga #ValladolidBarça pic.twitter.com/jf7ysjh5oi — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 23, 2023

De pass van Frenkie de Jong is al van grote schoonheid, de hoek waaruit Robert Lewandowski raak prikt misschien nog mooier.. ??#ZiggoSport #LaLiga #ValladolidBarça pic.twitter.com/J8aJvQiV8Q — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 23, 2023