Barcelona fantaseert over ‘romantische gedachte’ na vacant gekomen positie

Donderdag, 4 mei 2023 om 07:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:48

Deco heeft een aanbieding ontvangen van Barcelona om de functie van sportief directeur over te nemen, zo meldt Radio Catalunya. Met het vertrek van Mateu Alemany komt er op 30 juni een gat in de technische leiding. De Portugees, voormalig speler van de Catalaanse grootmacht, is de belangrijkste kandidaat om die rol op zich te nemen. Alemany vertrekt zeer waarschijnlijk naar Aston Villa.

De huidige technisch directeur heeft voorzitter Joan Laporta laten weten dat hij een nieuwe uitdaging wil aangaan. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano heeft Alemany al een aanbieding van Aston Villa op zak en is hij bereid om deze te accepteren. Laporta heeft met Alemany’s onverwachte vertrek ingestemd vanwege zijn verdiensten voor de club. De Spanjaard wordt gezien als degene die het ondanks de financiële beperkingen voor elkaar kreeg om een kampioenselftal van los Azulgrana te formeren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de zoektocht naar een geschikte opvolger is Barcelona uitgekomen bij Deco. De voormalig middenvelder heeft een aanbod in beraad. Verwacht wordt echter dat hij deze niet zomaar zal accepteren. Deco is tegenwoordig actief als zaakwaarnemer en heeft Barcelona nog niet van een reactie voorzien. Een ander struikelblok is zijn leefomgeving. Deco verblijft vanwege zijn werkzaamheden als belangenbehartiger veel in Brazilië en zou niets voelen voor een definitieve terugkeer naar Europa.

Aan de andere kant begrijpt de Portugees, die tussen 2004 en 2008 het shirt van Barça droeg, dat het een uitgelezen kans is om bij een van de grootste clubs ter wereld aan de slag te gaan. Deco heeft spelers over de hele wereld in zijn portefeuille en bracht onder meer Raphinha naar Barcelona. De oud-speler is van mening dat zijn huidige functie financieel aantrekkelijker is. Er wordt aangenomen dat zijn voorliefde voor het vak als zaakwaarnemer het gaat winnen van het aanbod van de Catalanen.