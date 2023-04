Barcelona en Xavi bewijzen zichzelf slechte dienst en doen de aartsrivaal na

Woensdag, 26 april 2023 om 23:57 • Tom Rofekamp • Laatste update: 00:05

Barcelona heeft woensdag verzuimd te profiteren van het puntenverlies van Real Madrid. De ploeg van Xavi had het bijzonder lastig op bezoek bij Rayo Vallecano en stapte met een 2-1 nederlaag van het veld. Real verloor dinsdag met 4-2 van Girona, waardoor de andere ploeg uit Madrid de winnaar van de midweek is. Atlético won met 3-1 van Real Mallorca en komt zo op dertien punten van koploper Barcelona.

Barça trok de kraker tegen Atlético zondag met minimaal verschil naar zich toe en Xavi zag geen redenen om veel wijzigingen door te voeren. Alleen Pedri speelde voor de geschorste Sergio Busquets, wat betekende dat ook Frenkie de Jong mocht starten. De Nederlander zag zijn ploeg al vroeg schade oplopen. Álvaro García ontving de bal op links en kreeg net genoeg tijd om uit te halen. De lage streep van de vleugelspits bleek te machtig voor Barça-goalie Marc-André Ter Stegen: 1-0 Rayo.

RAYO OP VOORSPRONG ?? Geen goed begin van de wedstrijd voor Barcelona: Álvaro maakt er 1-0 van voor Rayo ??#ZiggoSport #LaLiga #RayoBarça pic.twitter.com/tsA2ZAvcvc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 26, 2023

Robert Lewandowski kwam in het eerste bedrijf nog tweemaal dicht bij de gelijkmaker. De Pool vond bij poging één echter Stole Dimitrievski op zijn weg; bij poging twee riep de VAR hem een halt toe. Xavi voelde de bui al hangen en zag kort na de onderbreking ook de tweede Rayo-treffer vallen. De Jong was net te laat om Fran García te weerhouden van een doorbraak en de linksback schoof onder Ter Stegen door: 2-0.

Xavi bracht onder meer Ansu Fati in de ploeg om nog iets te forceren, maar Barça bleef onherkenbaar slecht spelen. De weliswaar schitterende 2-1 van Lewandowski was dan ook een pleister op de wonden. Rayo hield de drie punten verdiend in eigen huis en klimt naar zodoende naar de negende plek. Barça is nog altijd koploper, maar is met nog zeven duels te gaan nog altijd in te halen door Real en Atlético.

2-0 RAYO ?? Fran Garciá verdubbelt in de tweede helft de voorsprong op Barcelona ??#ZiggoSport #LaLiga #RayoBarça pic.twitter.com/s2FyaqMih0 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 26, 2023