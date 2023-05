Barcelona dreigt mis te grijpen: ook Arsenal in de race voor middenvelder

Maandag, 22 mei 2023 om 11:40 • Wessel Antes • Laatste update: 11:58

Arsenal hoopt Ilkay Gündogan op te pikken bij Manchester City, zo meldt journalist David Ornstein van The Athletic. De 32-jarige middenvelder loopt eind volgende maand uit zijn contract bij the Citizens, al heeft hij de optie om zijn contract nog te verlengen. Het was al langere tijd bekend dat Barcelona aast op de diensten van Gündogan, maar ook Arsenal voegt zich nu dus bij het rijtje Europese grootmachten dat aast op zijn handtekening.

Manager Mikel Arteta werkte als assistent-trainer bij City meerdere jaren samen met Gündogan en heeft daardoor een goede band met de 66-voudig international van Duitsland. De Spanjaard ziet de controleur van City als ideale vervanger voor Granit Xhaka, die afgelopen week hevig gelinkt werd aan een overstap naar Bayer Leverkusen. Arsenal richt zich komende zomer voornamelijk op het halen van middenvelders. The Gunners zijn volgens Ornstein namelijk ook bezig met de komst van Declan Rice (West Ham United) en Mason Mount (Chelsea).

Gündogan wil enkel een contract ondertekenen dat hem voor meerdere jaren bij een club houdt. Zondag meldde the Sunday Times dat de rechtspoot een nieuw en verbeterd voorstel van City heeft ontvangen, waardoor hij een transfer naar Barcelona een minder interessante optie vindt. Bij Barça kon Gündogan tekenen voor twee seizoenen met een optie voor nog een jaar, waardoor het logisch lijkt dat de Duitser bij the Citizens inmiddels ook een meerjarig aanbod heeft gekregen. City denkt de buit al binnen te hebben, maar Arsenal wil de plannen van de Engelse landskampioen dwarsbomen.

Gündogan speelt sinds 2016 voor City, dat hem destijds voor 27 miljoen euro overnam van Borussia Dortmund. Sindsdien speelde de controleur 301 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij goed was voor 58 doelpunten en veertig assists. Gündogan is door de jaren heen steeds belangrijker geworden in het elftal van Josep Guardiola. Met City won de middenvelder vijfmaal de Premier League, vier keer de League Cup, twee keer de Engelse Supercup en eenmaal de FA Cup. Op 10 juni kan Gündogan historie schrijven met zijn huidige werkgever, door Internazionale te verslaan en zo de eerste Champions League in de clubgeschiedenis te winnen.