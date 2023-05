Barcelona-directeur Alemany bevestigt totale verandering van gedachten

Zaterdag, 20 mei 2023 om 23:59 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:12

Mateu Alemany heeft bevestigd dat hij bij Barcelona blijft. De club maakte nog geen drie weken geleden middels een statement bekend dat de directeur profvoetbal zou vertrekken, maar deze week meldden verschillende Spaanse media dat de bestuurder zich bedacht had. Die berichten blijken te kloppen, daar Alemany zaterdag voor de thuiswedstrijd tegen Real Sociedad (0-2) een einde maakte aan alle onzekerheid. "Na persoonlijke reflectie ben ik tot de conclusie gekomen dat dit de plek is waar ik wil zijn."

Alemany, die in het Spotify Camp Nou beschikt over een tot medio 2024 lopend contract, was hard op weg om de nieuwe technische man bij Premier League-club Aston Villa te worden. Hij bedacht zich echter, waardoor Villa op zoek moet naar een nieuwe kandidaat. Tegenover de Spaanse tak van DAZN gaat Alemany dieper in op zijn beslissing. "Voor mij is het duidelijk dat ik op mijn plek ben bij Barcelona, de beste club ter wereld. Ik ben volledig gecommitteerd om bij te dragen aan dit project, dat een hele belangrijke stap voorwaarts heeft gemaakt."

Mateu Alemany explica su cambio de decisión y por qué se queda en el @FCBarcelona "Después de una reflexión personal, mi sitio está aquí y estoy comprometido con este club"#LaLigaEnDAZN ? pic.twitter.com/BwnT9USHMq — DAZN España (@DAZN_ES) May 20, 2023

"Aston Villa heeft een indrukwekkend project en één van de beste coaches ter wereld", doelt Alemany op Unai Emery, waarmee hij het technische beleid van de club uit Birmingham in handen zou nemen. "Maar na persoonlijke reflectie ben ik tot de conclusie gekomen dat dit de plek is waar ik wil zijn. Ik hoop dat we de komende jaren de stappen blijven maken die nodig zijn om het Europese voetbal opnieuw te domineren."

Er gebeurde bij de Catalanen de laatste tijd genoeg op bestuurlijk vlak. Zo gaf sportief directeur Jordi Cruijff te kennen toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. De Nederlander maakte dat bekend in een 'emotioneel gesprek' met president Joan Laporta. De opvolger van Cruijff wordt naar alle waarschijnlijkheid Deco, die in zijn nieuwe rol moet samenwerken met Alemany. Deco droeg tussen 2004 en 2008 161 keer het shirt van de kersvers kampioen van Spanje.