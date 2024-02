‘Barcelona denkt na maandenlange stilte na over toekomst zonder Frenkie de Jong’

Er heerst veel onduidelijkheid over de toekomst van Frenkie de Jong bij FC Barcelona. De afgelopen dagen kwamen er al berichten naar buiten dat zijn toekomst in Catalonië verre van zeker is en zaterdag weet el Mundo Deportivo te melden dat De Jong en zijn entourage al drie maanden lang niet hebben gereageerd op een contractvoorstel van Barcelona. Bij de club denkt men daarom voorzichtig aan een verkoop.

De Jong heeft zich ontwikkeld tot bepalende speler in dit Barcelona, dat dan ook graag verder wil met de 26-jarige Zuid-Hollander. Technisch directeur Deco heeft drie maanden geleden een voorstel ingediend om het contract van De Jong met drie jaar te verlengen tot medio 2029.

De Jong zou dan bovendien financieel niet hoeven in te leveren, ondanks dat de club te maken heeft met financiële moeilijkheden. Een duidelijk signaal van Barcelona, daar De Jong tot de best verdienende spelers van de club hoort. Door uitstel van betalingen in verband met de coronacrisis verdient hij dit seizoen naar verluidt zo'n 24,5 miljoen euro.

De Jong heeft echter nog altijd niet gereageerd op het voorstel, wat maakt dat een zomers vertrek alsnog tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. Relevo beschreef donderdag hoe het komt dat De Jong een vertrek niet meer uitsluit. Volgens de Oranje-international wordt het beeld dat hem bij zijn komst is geschetst niet waargemaakt.

De sportieve malaise van de laatste jaren, gecombineerd met de financiële situatie, maken dat Barcelona geen favoriet is voor de Champions League-winst, een van zijn grootste wensen. Barcelona hoopt ondertussen dat De Jong eerlijk zal blijven richting de club toe. Barcelona rekent erop dat als hij wil vertrekken, hij dat tijdig kenbaar maakt aan het bestuur van de club.

Relevo schreef vrijdag dat Barcelona serieus twijfelt aan een langere samenwerking met De Jong. Journalist Lluís Canut wist donderdagavond in het programma Onze d'Esport 3 te onthullen dat De Jong niet langer onwelwillend tegenover een vertrek uit het Spotify Camp Nou staat, terwijl ook de sportcommissie van Barcelona twijfelt.

Bij Barcelona heeft men opgemerkt dat De Jong niet meer hetzelfde uitgesproken standpunt heeft als in voorgaande transferzomers, toen hij absoluut niet wilde nadenken over een vertrek uit Catalonië. Barcelona wacht nu af wat De Jong gaat besluiten te doen.

Als de Nederlander zijn verbintenis niet gaat verlengen, ligt het voor de hand dat de club hem aanstaande zomer van de hand doet. Dan heeft De Jong nog een tweejarig contract over en is de onderhandelingspositie van Barcelona sterk. Onder meer Manchester United ving in eerdere transferwindows bot.

