Barcelona dankt Sinkgraven en sleept in extremis moeizame zege uit het vuur

FC Barcelona heeft in de absolute slotfase een cruciale overwinning geboekt op Las Palmas: 1-2. Lang leek een ongeïnspireerd Barcelona met een gelijkspel te moeten leven, maar omdat Daley Sinkgraven in extremis een strafschop veroorzaakte, een vergrijp waar hij overigens een rode kaart voor kreeg, wonnen de Catalanen toch. Los Azulgrana kwamen na een doelpunt van ex-Barçatalent Munir El Haddadi zelfs op achterstand, maar die poetste het via Ferran Torres en Ilkay Gündogan weg. Derhalve mag Barcelona nog altijd blijven dromen van de landstitel.

Barça trad in de basisopstelling gebruikelijkerwijs aan met Frenkie de Jong in het elftal. Hij werd op het middenveld vergezeld door Gündogan en Sergi Roberto. In de voorhoede passeerde Xavi João Félix ten faveure van Torres. Vitor Roque zat voor het eerst bij de selectie en viel tien minuten voor tijd in.

Heel knullig komt de bal terecht bij Ferran Torres, maar die weet er raad mee! ??#ZiggoSport #LaLiga #LasPalmasBarça pic.twitter.com/yC4t08oVUm — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 4, 2024

Het was Barcelona dat al vroeg in de wedstrijd twee dompers te verwerken kreeg. Na het geblesseerd uitvallen van João Cancelo in minuut zes, moest het tot overmaat van ramp ook al na ruim tien minuten spelen een tegentreffer slikken.

Een lage voorzet van Sandro Ramírez, ex-Barcelona, bereikte Munir, ook voormalig speler van FC Barcelona. Munir was eerder bij de bal dan Iñaki Peña en tikte binnen: 1-0.

Voor rust creëerde Barcelona bar weinig, maar tien minuten na rust kwam FC Barcelona via een curieus doelpunt op gelijke hoogte. Saúl Coco probeerde een bal weg te werken, maar schoot pardoes hard tegen het hoofd van Robert Lewandowski aan.

Zo viel de bal plots voor de voeten van Sergi Roberto, die de bal bij Torres frommelde. De Spanjaard aarzelde niet en schoof de bal in de rechteronderhoek: 1-1.

Een duw en Barcelona krijgt een penalty in de 91ste minuut ??#ZiggoSport #LaLiga #LasPalmasBarça pic.twitter.com/WAczTKczLI — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 4, 2024

Met nog een kwartier op de klok was het wederom Las Palmas dat dicht bij een tweede voorsprong was. Bij een corner stond Mika Mármol, ook een product van La Masia, vogelvrij. Hij kopte rakelings naast de voor Las Palmas verkeerde kant van de paal.

Aan de andere kant was Roque dicht bij zijn debuuttreffer. Na een te zachte inspeelpass van Marmól kwam de pijlsnelle Braziliaan net tekort om de bal langs de doelman te tikken. Daarna leek Barça, dat weinig creëerde om een zege veilig te stellen, zich te moeten schikken in een puntendeling.

Maar in de eerste van vier minuten blessuretijd leidde Sinkgraven dan tóch de overwinning van Barcelona in. Gündogan had de bal na een redding van de Las Palmas-doelman voor het inkoppen, waarop Sinkgraven Gündogan naar beneden duwde.

Het leverde een strafschop op, die door Gündogan feilloos werd binnengeschoten. Roque kreeg daarna nog twee kansen om een duit in het zakje kunnen doen, maar liet dat na.

