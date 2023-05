Barcelona bereikt eindelijk akkoord en betaalt vertrekpremie van 20 miljoen (!)

Woensdag, 24 mei 2023 om 19:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:14

Jordi Alba krijgt naar verluidt twintig miljoen euro bruto mee van Barcelona, zo meldt Mundo Deportivo. De linksback kondigde in navolging van andere clubiconen Gerard Piqué en Sergio Busquets woensdag zijn afscheid aan bij Barcelona. De 34-jarige verdediger kwam enige tijd niet tot een akkoord met de club over de afwikkeling van zijn tot medio 2024 lopende contract, maar de twee partijen zijn er nu alsnog uitgekomen. Alba laat een aanzienlijk bedrag schieten om zijn club te helpen.

Het bedrag van twintig miljoen euro komt voornamelijk voort uit tegoeden waar Alba nog recht op had. Zo ging hij er eerder mee akkoord om zijn geld later te krijgen, om het financieel kwakkelende Barcelona een helpende hand te bieden. Mede door de coronacrisis kwam de club in zwaar financieel weer terecht. Hoewel Alba nog een flink bedrag krijgt, had hij dus eigenlijk recht op meer. De verdediger laat een groot gedeelte van het salaris waar hij nog recht op had echter schieten.

Alba werd in 2012 voor veertien miljoen euro door Barcelona overgenomen van Valencia. De linkspoot neemt enkele dagen voor Barça's laatste competitiewedstrijd tegen Mallorca afscheid in het Spotify Camp Nou, zodat hij op het veld gedag kan zeggen tegen de supporters. Met zijn vertrek bij Barcelona volgt Alba het voorbeeld van Busquets en Piqué, die in november zijn profcarrière beëindigde. Alba kon dit seizoen onder trainer en ex-teamgenoot Xavi niet rekenen op een basisplaats. De oefenmeester geeft op de linksbackpositie de voorkeur aan Alejandro Baldé.

Toekomst

Waar de routinier vanaf volgend seizoen onder contract staat, is nog onduidelijk. Wel brengt SPORT Alba in verband met Manchester United, Atlético Madrid en Internazionale. Daarnaast wordt ook een overstap naar de Saudi-Arabische competitie als optie gezien. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt woensdag dat er nog geen akkoord is gesloten met een nieuwe club en dat Alba zijn opties rustig op een rijtje gaat zetten.