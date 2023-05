‘Barça zwicht voor wel heel bijzonder Engels voorstel en gaat Fati verkopen’

Zondag, 7 mei 2023 om 15:03 • Guy Habets

Ansu Fati is volgens Sport op weg naar de uitgang bij Barcelona. Het Spaanse medium schrijft dat de Catalanen een bod van 33 miljoen euro plus Rúben Neves van Wolverhampton Wanderers hebben geaccepteerd. Neves, een centrale middenvelder uit Portugal, stond al een tijdje op de wensenlijst bij Barça en door deze ruildeal zou Frenkie de Jong er een concurrent bij kunnen krijgen.

Het was eigenlijk niet de bedoeling om Fati te verkopen, maar het bod van Wolves op de aanvaller wordt als te interessant gezien om te laten liggen. Als de transfer nog voor 30 juni wordt afgerond, kan de transfersom daarnaast ook nog eens worden meegenomen in de jaarcijfers van het huidige seizoen en ziet het financiële eindresultaat er een stuk rooskleuriger uit. Sport meent dan ook te weten dat Barcelona akkoord heeft gegeven en dat de bal nu bij het kamp-Fati ligt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De vleugelspeler, die wordt vertegenwoordigd door Jorge Mendes, zou naar verluidt zelf het liefst bij Barcelona blijven. Zijn omgeving denkt echter dat een transfer naar Wolves heel goed zou zijn voor de ontwikkeling van Fati, daar die door blessureleed de afgelopen tijd tot stilstand is gekomen. Dit jaar heeft trainer Xavi meestal geen basisplaats over voor de speler die na het vertrek van Lionel Messi het rugnummer 10 mocht overnemen. Fati zou in de Premier League weer wekelijks aan spelen toe kunnen komen en vervolgens naar een andere topclub kunnen gaan.

Xavi ziet de ontwikkelingen ondertussen met lede ogen aan. Hij is geen voorstander van de komst van Neves, maar weet dat de clubleiding wel gecharmeerd is van de Portugees én dat de inkomsten hard nodig zijn. Neves kwam dit seizoen in 38 wedstrijden in actie voor Wolves en kwam daarin tot zes doelpunten en een assist. De Engelsen namen hem in 2017 nog voor bijna achttien miljoen euro over van FC Porto en zouden dus, mocht de transfer rondkomen, een verdubbeling van dat bedrag én Ansu Fati voor hem terug kunnen krijgen.