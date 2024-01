‘Barça wil zich versterken en komt uit bij speler met 232 duels voor Man United’

FC Barcelona overweegt serieus om Jesse Lingard aan te trekken, zo meldt Mundo Deportivo woensdagochtend. De Engelse middenvelder is transfervrij sinds zijn vertrek bij Nottingham Forest in de zomer van 2023 en zou zich graag weer verbinden aan een Europese topclub, nadat hij eerder lange tijd voor Manchester United speelde.

De situatie van Barcelona is bekend. De Catalanen beschikken als gevolg van de erbarmelijke financiële status over weinig transfer- en salarisbudget en kunnen zich dus moeilijk uitbundig roeren op de transfermarkt.

In een poging zich alsnog te versterken kijkt Barça naar de mogelijkheid om transfervrije spelers in te lijven. De 31-jarige Lingard past in dit straatje, daar hij al een half seizoen zonder club zit. Destijds zat er na één jaar geen langer dienstverband in bij Forest.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

In de tussentijd leek de voormalig pupil van Manchester United onderweg naar een dienstverband in Saudi-Arabië. Lingard trainde zelfs langere tijd mee bij het Al-Ettifaq van Steven Gerrard, maar uiteindelijk ging die club nooit met de middenvelder in zee.

Lingard zelf zou dolgraag bij Barcelona aan de slag gaan. De 32-voudig international van Engeland wacht al enige tijd met het kiezen voor een nieuwe club, aangezien hij zich graag nog een keer wil meten met de Europese top. Volgens verschillende Spaanse media zou de Engelsman zich zelfs hebben aangeboden bij Barcelona.

Lingard is afkomstig uit de jeugdopleiding van Manchester United. Na uitleenbeurten aan Leicester City, Birmingham City, Brighton & Hove Albion en Derby County leek de creatieveling vanaf 2015 aan te haken bij de eerste selectie van the Red Devils.

Uiteindelijk speelde Lingard 232 wedstrijden voor Manchester United. Daarin was hij 35 keer trefzeker en gaf hij 21 assists, alvorens hij in januari 2021 werd uitgeleend aan West Ham United. In de zomer van 2022 was Lingards tijd op Old Trafford definitief voorbij en tekende hij bij Forest.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties