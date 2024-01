‘Barça wil titelconcurrent verzwakken en ziet optie reëler worden door clausule’

FC Barcelona bekijkt de mogelijkheden om Aleix García deze winter over te nemen van Girona, zo meldt Mundo Deportivo. Volgens de krant zien de Catalanen kansen om de 26-jarige middenvelder in te lijven doordat de ontsnappingsclausule in zijn contract lager zou zijn dan aanvankelijk gedacht.

Helder is dat Barça tijdens de winterse transferwindow nog een nieuwe middenvelder aan wil trekken om de zware blessure van Gavi op te vangen.

De creatieveling scheurde in november in de interland met Spanje tegen Georgië (3-1 winst) zijn kruisband af en moet het EK van volgende zomer in Duitsland definitief aan zich voorbij laten gaan. Het betekende eveneens een hard gelag voor Barcelona-trainer Xavi.

García staat naar verluidt op de shortlist om de selectie van Barcelona te versterken. In Spaanse media werd geschreven dat de aanvoerder van Girona een ontsnappingsclausule van twintig miljoen euro in zijn contract heeft staan. Volgens bronnen binnen Barça ligt dit bedrag echter ‘substantieel lager’ en is García voor circa twaalf miljoen euro op te pikken.

De middenvelder is bezig aan een uitstekend seizoen bij de gedeeld koploper van LaLiga. García kwam alle achttien competitieduels in actie, miste nog geen minuut en was bovendien goed voor drie goals en vier assists.

Mundo Deportivo benadrukt wel dat er meer kandidaten naast García zijn om eventueel de blessure van Gavi op te vangen.

Door de slechte financiële situatie van de Spaanse grootmacht is het afwachten in hoeverre Barcelona deze winter uiteindelijk kan investeren in de selectie. Mogelijk kan de club enkel een middenvelder tot het einde van het seizoen huren.

De ploeg van Xavi staat na achttien speelrondes op een teleurstellende vierde plaats in LaLiga. De kloof tussen Girona, dat op doelsaldo de koppositie aan Real Madrid moet laten, en Barcelona bedraagt liefst zeven punten.

