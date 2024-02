Barça verzuimt in spektakelstuk maximaal te profiteren van nederlaag Girona

FC Barcelona is er zondagavond niet in geslaagd om af te rekenen met nummer 19 van de ranglijst Granada CF. De ploeg van trainer Xavi kwam in eigen huis niet verder dan een 3-3 gelijkspel. Toptalent Lamine Yamal maakte twee doelpunten. Robert Lewandowksi maakte de andere treffer. Barça loopt zo één punt in op Girona, dat zaterdag 4-0 verloor van Real Madrid.

Barça kwam al na een kwartier spelen op voorsprong. João Cancelo gaf een voorzet naar de tweede paal, waar de zeventienjarige Yamal simpel kon binnenwerken.

Na veertig minuten spelen leek de thuisploeg de marge te verdubbelen. Een perfect uitgespeelde aanval kwam in de eindfase bij Lewandowski terecht. Het Spaanse talent hoefde enkel binnen te schuiven, daar de doelman al was verschalkt. Zijn poging werd echter van de lijn gegleden door Faitout Maouassa.

Vlak voor rust kwamen de bezoekers weer langszij. Ricard Sánchez knalde een lage voorzet in het strafschopgebied hard achter Marc-André ter Stegen, die terugkeerde van een blessure.

In het tweede bedrijf kwam Granada zelfs op voorsprong. Facundo Pellistri, die al een assist gaf bij de 1-1, stond dit keer zelf op de goede plek bij een voorzet in de zestien. De huurling van Manchester United zette zijn ploeg van dichtbij op voorsprong: 2-1.

Lang kon Granada niet genieten van de voorsprong. Ilkay Gündogan kreeg een diepe bal van Cancelo en legde hem vervolgens panklaar voor Lewandowski, die dit keer wél het net wist te vinden: 2-2.

Een minuut daarna kwamen de bezoekers weer op voorsprong. Een voorzet van Maouassa werd door Ignasi Miquel knap binnengekopt. Ter Stegen kreeg zijn hand er nog tegenaan, maar zag de bal via de paal alsnog in het doel belanden.

Tien minuten voor tijd maakte trok Fermín López de stand gelijk. Hij tikte een voor het doel gekopte bal bij de tweede paal binnen, maar deed dat vanuit buitenspelpositite dus werd het doelpunt afgekeurd.

Luttele momenten later kwam Blaugrana alsnog op gelijke hoogte. Yamal pakte de bal af buiten het strafschopgebied en schoot vervolgens knap raak in de benedenhoek: 3-3.



